CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mazbatasının verilmemesi için yapılan başvuru reddedildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mazbatasının verilmemesi için yapılan başvuru reddedildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mazbatasının verilmemesi için yapılan başvuru reddedildi.

HALKTV.COM.TR- ÖZEL HABER

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin ardından seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almaması için yapılan başvuru Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından 'kesin olarak' reddedildi.

CHP İstanbul delegelerinden Elif Yıldırım’ın avukatı Cevahir Kılıç, kongre sonuçlarının geçerli sayılmaması gerektiğini öne sürerek kuruldan mazbata verilmemesini talep etmişti. Başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına atıf yapıldı ve yeni seçilen yönetimin “statü kazanamayacağı” iddia edildi.

CHP Kurultayı ve il kongresi kararı: Mutlak butlan koşulları ispatlanamadıCHP Kurultayı ve il kongresi kararı: Mutlak butlan koşulları ispatlanamadı

ÖZGÜR ÇELİK'İN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Ancak Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, yapılan itirazın seçim iş ve işlemleriyle ilgili olmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Kararda, kurulun yalnızca seçim günü işlemleri ve tutanaklara ilişkin denetim yetkisi bulunduğu vurgulandı. Mahkeme kararlarının veya kongre dışı tartışmaların kurulun görev alanına girmediğine dikkat çekildi.

Kurul, başvuruda seçim sürecine dair herhangi bir usulsüzlük ya da somut delil gösterilmediğini kaydederek talebi kesin olarak reddetti.

Bu kararla birlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

whatsapp-image-2025-09-26-at-23-19-09.jpeg

HAKİMİN DEĞERLENDİRMESİ

Hakimin karar ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, aynı kanunun atıfta bulunduğu 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu, Yüksek Seçim Kurulu'nun emsal kararları birlikte değerlendirilip incelendiğinde; talebe konu itirazın, 2820 sayılı Kanun'un 21'inci maddesi ile İlçe Seçim Kurulu Başkanı hâkime verilen gözetim ile ilgili görev ve yetkiler gözetildiğinde, seçim öncesinde veya seçimin devamı sırasındaki işlemlere veya tutanakların düzenlenmesine ilişkin olmadığı ve buna ilişkin gerekçe ve delil de sunulmadığı anlaşılmakla '24.09.2025 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin sonuçlarına göre, seçime giren tek aday ve blok listesinde yer alan kişilerin, halen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereğince tedbiren görevlerinden uzaklaştırılan kişiler olması nedeniyle, statü hak ve imkanına kavuşamayacaklarının tespit edilerek kendilerine mazbata verilemeyeceğine ve seçim sonucunun bu şekilde kesinleştirilmesine' yönelik itirazın kesin olarak reddine karar vermek gerekmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Siyaset
Özel'den Erdoğan'a ABD mesajı: ''Oralarda duydukları övgüyle verdikleri tavizleri birbirine denkleştiriyorlar"
Özel'den Erdoğan'a ABD mesajı: ''Oralarda duydukları övgüyle verdikleri tavizleri birbirine denkleştiriyorlar"
AKP'ye 'Topuklayan Efe' Çerçioğlu ailesini ranta boğmuş!
AKP'ye 'Topuklayan Efe' Çerçioğlu ailesini ranta boğmuş!