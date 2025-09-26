CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mazbatasının verilmemesi için yapılan başvuru reddedildi.

HALKTV.COM.TR- ÖZEL HABER

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin ardından seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almaması için yapılan başvuru Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından 'kesin olarak' reddedildi.

CHP İstanbul delegelerinden Elif Yıldırım’ın avukatı Cevahir Kılıç, kongre sonuçlarının geçerli sayılmaması gerektiğini öne sürerek kuruldan mazbata verilmemesini talep etmişti. Başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına atıf yapıldı ve yeni seçilen yönetimin “statü kazanamayacağı” iddia edildi.

CHP Kurultayı ve il kongresi kararı: Mutlak butlan koşulları ispatlanamadı

ÖZGÜR ÇELİK'İN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Ancak Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, yapılan itirazın seçim iş ve işlemleriyle ilgili olmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Kararda, kurulun yalnızca seçim günü işlemleri ve tutanaklara ilişkin denetim yetkisi bulunduğu vurgulandı. Mahkeme kararlarının veya kongre dışı tartışmaların kurulun görev alanına girmediğine dikkat çekildi.

Kurul, başvuruda seçim sürecine dair herhangi bir usulsüzlük ya da somut delil gösterilmediğini kaydederek talebi kesin olarak reddetti.

Bu kararla birlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

HAKİMİN DEĞERLENDİRMESİ

Hakimin karar ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: