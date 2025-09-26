CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mazbatasının verilmemesi için yapılan başvuru reddedildi
HALKTV.COM.TR- ÖZEL HABER
CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin ardından seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almaması için yapılan başvuru Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından 'kesin olarak' reddedildi.
CHP İstanbul delegelerinden Elif Yıldırım’ın avukatı Cevahir Kılıç, kongre sonuçlarının geçerli sayılmaması gerektiğini öne sürerek kuruldan mazbata verilmemesini talep etmişti. Başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına atıf yapıldı ve yeni seçilen yönetimin “statü kazanamayacağı” iddia edildi.
CHP Kurultayı ve il kongresi kararı: Mutlak butlan koşulları ispatlanamadı
ÖZGÜR ÇELİK'İN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI
Ancak Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, yapılan itirazın seçim iş ve işlemleriyle ilgili olmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Kararda, kurulun yalnızca seçim günü işlemleri ve tutanaklara ilişkin denetim yetkisi bulunduğu vurgulandı. Mahkeme kararlarının veya kongre dışı tartışmaların kurulun görev alanına girmediğine dikkat çekildi.
Kurul, başvuruda seçim sürecine dair herhangi bir usulsüzlük ya da somut delil gösterilmediğini kaydederek talebi kesin olarak reddetti.
Bu kararla birlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almasının önünde herhangi bir engel kalmadı.
HAKİMİN DEĞERLENDİRMESİ
Hakimin karar ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, aynı kanunun atıfta bulunduğu 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu, Yüksek Seçim Kurulu'nun emsal kararları birlikte değerlendirilip incelendiğinde; talebe konu itirazın, 2820 sayılı Kanun'un 21'inci maddesi ile İlçe Seçim Kurulu Başkanı hâkime verilen gözetim ile ilgili görev ve yetkiler gözetildiğinde, seçim öncesinde veya seçimin devamı sırasındaki işlemlere veya tutanakların düzenlenmesine ilişkin olmadığı ve buna ilişkin gerekçe ve delil de sunulmadığı anlaşılmakla '24.09.2025 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin sonuçlarına göre, seçime giren tek aday ve blok listesinde yer alan kişilerin, halen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereğince tedbiren görevlerinden uzaklaştırılan kişiler olması nedeniyle, statü hak ve imkanına kavuşamayacaklarının tespit edilerek kendilerine mazbata verilemeyeceğine ve seçim sonucunun bu şekilde kesinleştirilmesine' yönelik itirazın kesin olarak reddine karar vermek gerekmiştir.