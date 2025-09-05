CHP Hasan Babacan’ı ihraçtan vazgeçti

CHP’nin İstanbul il yönetimi, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla tedbiren görevden alındı ve yerine beş kişilik geçici kurul atadı.

Kurulda Gürsel Tekin'in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluştu.

İHRACI TALEP EDİLMİŞTİ

CHP MYK, eski Genel Sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin ile birlikte Geçici Kurul'da bulunan isimleri kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etmişti.

CHP İHRAÇ TALEBİNİ GERİ ÇEKTİ

İhraç talebiyle tedbirli olarak YDK’ya sevk edilen isimlerden Hasan Babacan, bugün yaptığı açıklamada il yönetiminde yer almayacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından CHP MYK, Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çektiği ifade edildi.