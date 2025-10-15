CHP askeri hastanelerin yeniden açılması için harekete geçti

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması için Meclis'e ortak bir kanun teklifi sundu.

Teklif, geçtiğimiz hafta hazırlandı ve pazartesi günü TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı kayıtlarına işlendi. Bugün kamuoyuna duyurulan teklifin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından önce verildiği belirtildi.

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

Teklifin genel gerekçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel gücünün yalnızca silahlı unsurlarla değil, askeri sağlık sistemiyle de doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. Askeri hastanelerin ordunun cephe hattındaki direncinin ve

Mehmetçiğin sağlığının teminatı olduğu belirtilerek şu görüşler öne çıktı:



• Askeri tıp; savaş cerrahisi, KBRN (kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer) harp sağlığı, saha cerrahisi ve askeri psikoloji gibi uzmanlık alanları içerir ve bu yönüyle sivil sağlık hizmetlerinin yerine geçemez.

• 15 Temmuz sonrasında çıkarılan 669 sayılı KHK ile GATA başta olmak üzere 25 askeri hastanenin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi, Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kurumsal tasfiyeye yol açtı.

• Bu süreçte 2 binden fazla askeri doktor ve sağlık personeli sistem dışına itildi, savaş cerrahisi alanında kurumsal kapasite neredeyse yok oldu.

• Türkiye, askeri hastanesi bulunmayan tek NATO ülkesi haline geldi ve bu durum ulusal güvenlik açısından ciddi bir zafiyet yarattı.

TEKLİFİN MADDELERİ

Kanun teklifinde, kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) yeniden kurulması, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilen askeri sağlık kurumlarının Milli Savunma Bakanlığı’na iadesi öngörülüyor. Öğrencilerin yeniden GATA’ya nakledilmesi, personelin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına devredilmesi, taşınır-taşınmaz malların ve ödeneklerin GATA bünyesine aktarılması da düzenlemede yer aldığı ifade edildi.