Bahçeli: Askeri hastanelerin kapatılması hataydı açılması sevap olacaktır

Bahçeli: Askeri hastanelerin kapatılması hataydı açılması sevap olacaktır
Yayınlanma:
MHP Lideri Devlet Bahçeli, askeri hastanelerinin kapatılmasının hata olduğunu ifade etti. Bahçeli, askeri hastanelerin tekrar açılması gerektiğini, "Sevap olacaktır" diyerek istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan askeri hastanelerin tekrar faaliyete dönmesini istedi.

"HATAYDI"

Bahçeli, askeri hastanelerin kapatılmasının 'hata' olduğunu belirterek şöyle konuştu:

  • "Milletimizin aşına aş, işine iş, refahına refah eklemek hepimizin görevidir. Bu çerçevede haklı istek ve ihtiyaçları da mutlaka karşılamakla mesulüz. Bunlardan birisi de askeri hastanelerin tekrar hizmete alınması meselesidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama, anla, açılması bir sevap olacaktır"

Bahçeli, ayrıca, "Hastanenin tekrar devreye girmesini bekliyor. Bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Askeri cerrah krizi patlak vermişti! GATA için MSB kararıAskeri cerrah krizi patlak vermişti! GATA için MSB kararı

Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından askeri cerrah sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştı. Askeri tıp alanında yetişen kimse olmaması nedeniyle sahada olumsuz durumlarla karşılaşıldığı ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Siyaset
Son Dakika | DEM Parti'den Bahçeli'ye 'maksimalist talepler' yanıtı!
Son Dakika | DEM Parti'den Bahçeli'ye 'maksimalist talepler' yanıtı!
Erdoğan'dan zirve sonrası ilk açıklama
Erdoğan'dan zirve sonrası ilk açıklama