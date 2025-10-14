Bahçeli: Askeri hastanelerin kapatılması hataydı açılması sevap olacaktır
Yayınlanma:
MHP Lideri Devlet Bahçeli, askeri hastanelerinin kapatılmasının hata olduğunu ifade etti. Bahçeli, askeri hastanelerin tekrar açılması gerektiğini, "Sevap olacaktır" diyerek istedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan askeri hastanelerin tekrar faaliyete dönmesini istedi.
"HATAYDI"
Bahçeli, askeri hastanelerin kapatılmasının 'hata' olduğunu belirterek şöyle konuştu:
- "Milletimizin aşına aş, işine iş, refahına refah eklemek hepimizin görevidir. Bu çerçevede haklı istek ve ihtiyaçları da mutlaka karşılamakla mesulüz. Bunlardan birisi de askeri hastanelerin tekrar hizmete alınması meselesidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama, anla, açılması bir sevap olacaktır"
Bahçeli, ayrıca, "Hastanenin tekrar devreye girmesini bekliyor. Bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.
Askeri cerrah krizi patlak vermişti! GATA için MSB kararı
Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından askeri cerrah sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştı. Askeri tıp alanında yetişen kimse olmaması nedeniyle sahada olumsuz durumlarla karşılaşıldığı ifade edilmişti.