Askeri cerrah krizi patlak vermişti! GATA için MSB kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Türkiye’deki 32 askerî hastane kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

GATA dâhil olmak üzere bu hastaneler sivilleştirilmiş, savaş cerrahisi gibi özel uzmanlık alanlarında görev yapan 2 binin üzerindeki askerî doktorun büyük kısmı ya emekli olmuş ya da özel sektöre geçmişti.

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, bu durumun yaratığı boşluğu yıllar önce “Vahim durumdayız” sözleriyle Meclis'teki komisyonda özetlemişti.

GATA MSB'YE DEVREDİLİYOR

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Ankara’daki Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nin yeniden askerî hastane olarak açılması için çalışma başlatıldı.

"TSK Personeli İçin Detaylı İyileştirme Çalışması Gerekiyor"

Sağlık Bakanlığı envanterinde yer alan tıbbi cihazların Millî Savunma Bakanlığı’na devri için işlemler sürüyor. Devir sürecinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

ASKERİ HASTANESİ OLMAYAN TEK NATO ÜLKESİYİZ!

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin durumu dikkat çekiyor. 34 bin askeri bulunan Avusturya’da 3, 185 bin askeri olan Almanya’da 5, 279 bin askeri bulunan Fransa’da ise 8 askerî hastane hizmet veriyor. Savaş ihtimali düşük olan İskandinav ülkelerinde dahi askerî cerrahlar görev yaparken, Türkiye NATO ülkeleri arasında askerî hastanesi bulunmayan tek ülke konumunda.