CHP 39. Olağan Denizli İl Kongresinde blok liste kararı

CHP 39. Olağan Denizli İl Kongresi Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

CHP İstanbul İl Kongresinde yeni gelişme

"550'DEN 6 BİNE"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden bu yana gece gündüz sokakta olduklarını ifade etti. Sadece kırsal kalkınmadan bu yıl 14 bin üreticinin faydalanmasını sağladıklarını, 2026 için de hazırlıklara başladıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Geçen sene 550 kişinin müracaat ettiği gübre desteğinde bugün itibariyle 6 bin çiftçimizi buluşturacak hale geldik. Toprak ve tohumu kim birleştiriyorsa baş tacı edeceğiz demiştik. 'Sokağa çıkan hiçbir çocuğumuzun o gün okula gittiğinde 'Ne yiyeceğim' diye düşünmeyeceği sistem inşa edeceğiz' dedik. 1. ve 2. sınıflara beslenme desteğini her gün ulaştırıyoruz. İkinci dönem 3. ve 4. sınıfları da her gün bir öğün beslenmeyle buluşturacağız.” diye konuştu.



“SÜTTE LEKE OLUR MANSUR’DA LEKE OLMAZ”

Çavuşoğlu, ay boyunca Cumhuriyet etkinlikleri yaptıklarını bildirerek, "Çünkü o cumhuriyet olmasaydı benim gibi bir adamı bu şehre belediye başkanı yapmazlardı. Gelene ağam, gidene paşam diyen birini ararlardı" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik soruşturmaya da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Geçen gün Mansur Başkanı aradım. İkimiz de bizden önceki dönemden çok çekmişiz. Sütte leke olur Mansur’da leke olmaz. Cahit Özkan seni unuttum sanma. Gördüğümde bir iki kelam edeceğim. Hani insanda bir duygu vardır; utanma, ar derler. Kamunun kaynaklarını hiç etmişsin. Bu halk bunun hesabını senden soracak. Bu dünyada biz soracağız, öbür dünyada da Rabbim soracak” diye konuştu.

“HEP BERABER GÜZEL GÜNLERİ YAŞAYACAĞIZ”

Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde sonlandırdı:



“Öyle bir zulüm altındayız ki, o değişim kurultayında Genel Başkanımız öyle bir emek gösterdi ki, onun kocaman yüreği olmasa bu kadar baskının altında 'topuklayan efe' gibi kirişi görenlerin sayısı çoğalabilirdi. Ama hep beraber güzel günleri yaşayacağız. Biz ilk sandığın geleceği güne kadar 7 gün 24 saat çalışacağımıza, en az 5 milletvekili çıkarma için çalışacağımızın sözünü veriyorum.”

KARACA: “ONLARIN YARGI SOPASI VARSA BİZLERİN CESARETİ VAR”

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da sadece il kongresini gerçekleştirmediklerini, memleketi yeniden huzura, refaha ve adalete kavuşturacak bir yolun ön çalışmasını yürüttüklerini belirterek, "Ülkemizde eğer kadınlar sokakta yürüyemiyorlarsa o zaman CHP’nin iktidarına ihtiyaç vardır. O zaman CHP iktidarında İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girerek kadınların özgürce, korkusuzca, ne giydiğine karışılmadan sokaklarda dolaşabileceği bir iktidara ihtiyaç var. O da CHP. Bu ülkeyi Trump’ın önünde el pençe divan duranlardan kurtarmak için CHP’ye ihtiyaç var. Adalet için CHP iktidarına ihtiyacımız var. Bizler tarihi sorumluluğumuzun farkındayız. Onların yargı sopası varsa bizlerin cesareti var. Onların kayyumu varsa bizlerin 85 milyon insanı var” diye konuştu.

ARPACI: “ALLAH BUNLARIN UTANMA DUYGUSUNU ALMIŞ”

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ise zor günlerden geçildiğini, konuşan, doğruları söyleyen herkesin üzerindeki baskıların artacağı apayrı bir döneme girildiğini ifade etti.

Arpacı, şöyle devam etti:

"Türkiye bir skandallar ülkesi olmuş durumda. Bugün herhangi bir bakanlıkta olanlardan biri, herhangi bir ülkede olsa ne bakanın ne de hükümetin ortada kalacağı skandallar yaşıyoruz. Bu ülkede Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda bir otelde onlarca canımız vefat etti, bir tane istifa eden yok. Yenidoğan Çetesi adı altıdaki çete bebekleri katletmişler, bir tane istifa eden yok. Ormanlarımız yanıyor, orman işçilerimiz korumasız bir şekilde alevlerin ortasında kalıyor, şehit veriyoruz, bir tane istifa eden yok. Diploma çetesi olarak ortaya çıktı, e-imzanın taklit edilmesi. Yaz aylarında İstanbul Adliyesinde iki FETÖ’cün serbest bırakılmasıyla ilgili iki sorumlu hapse girdi. ‘Biz yapmadık’ dediler ama imzaları var. Yani kimler serbest bırakılmış olabilir, Hazine arazileri satılmış olabilir, bir tane istifa yok. Dün beyefendi çıkmış konuşmasında ‘CHP’lilere bakın, bunlar bu halkı yönetse ne zulümler yapardı’ diyor. Zulmün büyüğünü sen yapıyorsun. CHP’yi algı oyunlarıyla milletin gözünden düşürmeye çalışıyorlar. Allah bunların utanma duygusunu almış.



Bu ülke artık muz cumhuriyetinden daha kötü yönetiliyor. Bu yüzden siyaset yapmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi bozmamalıyız. Ülkenin kötü gidişinden bahsedip insanları ikna etmeliyiz. CHP’de birlik ve beraberlik olduktan sonra karşısında hiçbir güç duramaz.

HORZUM: "PARTİMİZİ SARAY REJİMİNE VERMEYECEĞİZ"

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum da Türkiye'nin zor durumlardan geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devrimci, ilerici, cumhuriyetçi ne kadar düşünce varsa hepsi tutsak. Ama mateme bürünmüyoruz. İktidarın önünde bir tek engel kaldı o da CHP. Geçen yıl belediye başkanlarımıza operasyonlar çekmeye başladı, ‘Silkeleyin’ dedi. 414 belediye başkanımızdan 3-5 çürük çıktı. Onları da aldı bağrına bastı. Yetinmedi, İzmir İl Başkanımız tutsak. Seyın Ekrem İmamoğlu içerideyken direnişin sembolü Özgür Çelik’in koltuğuna göz dikti. Yetkisiz bir mahkemeden ortaya bir kayyum dikti. Hiç merak etmeyin. Bizim bir çift mavi göze sevdamız olduğu müddetçe CHP’ye bir şey olmaz. CHP’yi yıkamayacaklarını anlayacaklar. Partimizi saray rejimine vermeyeceğiz. Son kale zaptedilmedi, zaptedilmeyecek.”

“BU HALK, BUNU HESABINI DA BUNLARDAN SORACAK”

Horzum, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine TBMM’de atılan sloganları anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bunların iktidarda olduğu yaklaşık 25 yıl boyunca neler görmedik ki? ‘Bir yüzükle geliyorum’ dedi dünyanın sahibi oldu. Bu gözler, kendi bakanlığına malzeme satan Sağlık Bakanı gördü. Ülkemizi öyle bir hale getirdiler ki ticarethaneye getirdiler. Sömürdükçe sömürdüler. ÜLkemiz o kadar acı şeylerden geçti ki. Ama yılmadık. Kurtuluşun tek bir yolu var. Bu yol da sandıktır. Sandık gelecek, saray rejimi son bulacak. Denizli’den beklentimiz şudur: Nasıl ki 31 Mart yerel seçimlerinde kenetlenerek olmaz denileni yerelde başardıysak, genelde de başaracağız. Bu başarının anahtarı bellidir; biirlik ve beraberlik. Bu ülkede 40 bin insanımızın katiline, bebek katiline ‘kurucu önder’ dediler. Bunu yapanlar da iktidar partisi ve küçük ortağı. Abdullah Öcalan’ın önünde el pençe divan durdular. Bu halk, bunu hesabını da bunlardan soracak. Emin olun bu günler geçecek. Bunun için tek bir çare var. O da CHP.”

BLOK LİSTE KARARI VERİLDİ

Kongrede kabul edilen önergeyle seçimlerin blok listeyle yapılması delegelerin çoğunluğunun oyuyla kabul edildi. Kongre çalışmaları devam ediyor.

Kongre salonuna zincirlenmiş şövalelere İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu tutuklu CHP'li belediye başkanları ve yöneticilerinin fotoğrafları konuldu.