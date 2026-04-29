Can Holding soruşturmasında 17 gün hapis yattı, 8 ay sonra bakan ile yan yana geldi

Yayınlanma:
Can holding soruşturmasında geçtiğimiz eylülde tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen İş İnsanı Cemal Can, Gürbulak Gümrük Kapısı açılışında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a kilim hediye etti. Can, kara para soruşturmasında tutuksuz yargılanıyor.

Can Holding’e yönelik “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 gün tutuklu kalan İş İnsanı Cemal Can’ın, serbest bırakıldıktan 8 ay sonra Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelip kilim hediye etmesi dikkat çekti. Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan Can’ın, Gürbulak Gümrük Kapısı Açılış Töreni’nde Bolat ile yan yana görüntülendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da programa katıldı, Can ve Bolat ile fotoğraf karesinde yer aldı.

screenshot-2026-04-29-at-09-20-53-instagram.png

Can Holding’e yönelik eylül ayında düzenlenen operasyonda çok sayıda isim gözaltına alınmış, holding çatısı altındaki şirketlere kayyum atanmıştı. Soruşturma kapsamında bazı yöneticiler tutuklanırken, aradan geçen 7 aylık süreçte bu isimler peş peşe tahliye edildi.

gurbulak-gumruk-kapisi-acilisinda-anlamli-hediyegurbulak-gumruk-kapisinin-acilis-programinda.webp

KARA PARA SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Operasyon, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddialarıyla jandarma tarafından yürütülmüştü.

gurbulak-gumruk-kapisi-acilisinda-anlamli-hediyegurbulak-gumruk-kapisinin-acilis-programinda-1.webp

Gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen, Cemal Can ve Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ, 17 Eylül’de mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can’ın tutukluluğunun yalnızca 17 gün sürdüğü öğrenildi.

gurbulak-gumruk-kapisi-acilisinda-anlamli-hediyegurbulak-gumruk-kapisinin-acilis-programinda-2.webp

SEKİZ AY SONRA BOLAT'A KİLİM HEDİYE ETTİ

Soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Cemal Can, tutuklanıp serbest bırakıldıktan 8 ay sonra Gürbulak Gümrük Kapısı Açılış Töreni’nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi. Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan Can’ın, törende Bolat’a yöresel kilim hediye ettiği görüldü.

gurbulak-gumruk-kapisi-acilisinda-anlamli-hediyegurbulak-gumruk-kapisinin-acilis-programinda-4.webp

Bakan Bolat, kendisine verilen hediyeden memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.

gurbulak-gumruk-kapisi-acilisinda-anlamli-hediyegurbulak-gumruk-kapisinin-acilis-programinda-6.webp

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası başkanları Cemal Can'ın da Gürbulak Gümrük Kapısı açılışında yapılan hediye takdimine ilişkin paylaşımda bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gürbulak Gümrük Kapısı Açılışında Anlamlı Hediye
Gürbulak Gümrük Kapısı’nın açılış programında, Ticaret Bakanımız Sn. Prof.Dr.Ömer Bolat ve TOBB Başkanımız Sn.Rifat Hisarcıklıoğlu na bölgemizi onurlandırdı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Can tarafından, yöremize özgü el emeği göz nuru kilimler kendilerine takdim edildi.
Bu anlamlı hediye ile kültürel değerlerimiz ve yerel üretimimizin önemi bir kez daha vurgulandı.
Bölgesel kalkınmaya katkı sunan bu önemli günde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

