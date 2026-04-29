Can Holding soruşturmasında 17 gün hapis yattı, 8 ay sonra bakan ile yan yana geldi

Can Holding’e yönelik “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 gün tutuklu kalan İş İnsanı Cemal Can’ın, serbest bırakıldıktan 8 ay sonra Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelip kilim hediye etmesi dikkat çekti. Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan Can’ın, Gürbulak Gümrük Kapısı Açılış Töreni’nde Bolat ile yan yana görüntülendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da programa katıldı, Can ve Bolat ile fotoğraf karesinde yer aldı.

Can Holding’e yönelik eylül ayında düzenlenen operasyonda çok sayıda isim gözaltına alınmış, holding çatısı altındaki şirketlere kayyum atanmıştı. Soruşturma kapsamında bazı yöneticiler tutuklanırken, aradan geçen 7 aylık süreçte bu isimler peş peşe tahliye edildi.

KARA PARA SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Operasyon, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddialarıyla jandarma tarafından yürütülmüştü.

Gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen, Cemal Can ve Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ, 17 Eylül’de mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can’ın tutukluluğunun yalnızca 17 gün sürdüğü öğrenildi.

SEKİZ AY SONRA BOLAT'A KİLİM HEDİYE ETTİ

Soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Cemal Can, tutuklanıp serbest bırakıldıktan 8 ay sonra Gürbulak Gümrük Kapısı Açılış Töreni’nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi. Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan Can’ın, törende Bolat’a yöresel kilim hediye ettiği görüldü.

Bakan Bolat, kendisine verilen hediyeden memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası başkanları Cemal Can'ın da Gürbulak Gümrük Kapısı açılışında yapılan hediye takdimine ilişkin paylaşımda bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: