AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'nın hesabına haciz kondu

Avukat Sevdagül Tunçer, AKP'li trol Furkan Bölükbaşı’ndan kazandığı tazminatın henüz tahsil edilemeyen bölümüne ilişkin olarak icra yoluna gitti. Bu kapsamda Bölükbaşı’nın banka hesapları ile motosikletine haciz işlemi uygulandı.

Avukat Sevdagül Tunçer’in açtığı tazminat davasında kararın kesinleşmesinin ardından, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı’nın mal varlığına yönelik icra süreci başlatıldı. Bölükbaşı’nın banka hesapları ile bir motosikletine haciz uygulandığı bildirildi.

Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bölükbaşı’ndan tahsil edilmesi gereken tazminatın ödenmeyen kısmı için icra işlemlerinin devreye alındığını duyurdu. Böylece mahkeme kararının icrası kapsamında borcun tahsiline yönelik adım atılmış oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Söz konusu süreç, Bölükbaşı’nın daha önce yaptığı paylaşımların ardından başladı. Bölükbaşı, hakkında açılan dava sürecinde sosyal medya hesabından “Maalesef benim böyle bir tazminatı ödeyecek param yok. Normalde böyle bir şey söylemeye çok çekinirim ama destek olmak isteyen olursa kapım açık. Olmazsa da canınız sağ olsun” açıklamasında bulunmuştu.

Bu paylaşım kamuoyunda tartışma yaratırken, Tunçer de dava sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Bölükbaşı’nın tutumuna tepki göstermişti. Daha önce taraflar arasında yaşanan gerilim, Bölükbaşı’nın “Sevdagül Tunçer, bir ağabeyin olarak bugün yazacaklarımdan önce iyiliğin için son kez sesleniyorum. Ümit Özdağ ile ilişkini bitir, partiden ayrıl. Aşk acısı yaşayacak ilk insan değilsin geçer gider. Söz veriyorum bana açtığın tazminat davasını da unutacağım affedeceğim” sözleriyle başlamıştı.

Bu ifadelerin ardından Tunçer, Bölükbaşı hakkında hukuki süreç başlatmış ve açılan dava sonucunda 60 bin lira tazminata hükmedilmişti. Kararın ardından alacağın tahsili için icra işlemleri tamamlanarak haciz uygulaması gerçekleştirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKP'li Şamil Tayyar'dan itiraf: Maden işçisi, asgari ücretli, emekli... karşılarında buluyoruz kendimizi
DEM Parti'den 'Öcalan'ın notları' açıklaması: Reddettiler
