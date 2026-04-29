DEM Parti İmralı Heyeti, son günlerde sosyal medya platformlarında PKK lideri Abdullah Öcalan’a ait olduğu öne sürülen “görüşme notları” başlıklı içeriklere ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu metinlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İMRALI HEYETİ'NDEN AÇIKLAMA

İmralı Heyetinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan ve Sayın Abdullah Öcalan’a atfedilen “görüşme notları” başlıklı içeriklere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Daha önce de defaatle ifade ettiğimiz üzere, söz konusu metinlerde herhangi bir orijinal belgeyle bağ kurulmaksızın bazı kişi ve çevrelere yönelik ifadeler eklenerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır.

Bu tür girişimlerin diyalog ve çözüm zeminini zedelediğini belirtmek isteriz. Bir kez daha açıkça vurguluyoruz: İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile görüşen aile üyeleri ve avukatları dışında herhangi bir kaynaktan servis edilen; resmi, doğrulanabilir ve güvenilir bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir. Kamuoyunun bu tür içeriklere karşı dikkatli olması, sağlıklı bir diyaloğun sürdürülebilirliği ve çözüm sürecinin gerekleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bütün tarafların bu konuda hassas ve duyarlı olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Saygılarımızla."