DEM Parti'den 'Öcalan'ın notları' açıklaması: Reddettiler

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı Heyeti, sosyal medyada PKK lideri Öcalan’a atfedilen “görüşme notları” içeriklerinin gerçek dışı olduğunu belirterek, bu paylaşımların resmi ve doğrulanabilir kaynaklara dayanmadığını belirtti.

DEM Parti İmralı Heyeti, son günlerde sosyal medya platformlarında PKK lideri Abdullah Öcalan’a ait olduğu öne sürülen “görüşme notları” başlıklı içeriklere ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu metinlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Öcalan'dan çok konuşulacak açıklama: Bahçeli inanılır gibi değilÖcalan'dan çok konuşulacak açıklama: Bahçeli inanılır gibi değil

İMRALI HEYETİ'NDEN AÇIKLAMA

İmralı Heyetinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan ve Sayın Abdullah Öcalan’a atfedilen “görüşme notları” başlıklı içeriklere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Daha önce de defaatle ifade ettiğimiz üzere, söz konusu metinlerde herhangi bir orijinal belgeyle bağ kurulmaksızın bazı kişi ve çevrelere yönelik ifadeler eklenerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır.

Bu tür girişimlerin diyalog ve çözüm zeminini zedelediğini belirtmek isteriz. Bir kez daha açıkça vurguluyoruz: İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile görüşen aile üyeleri ve avukatları dışında herhangi bir kaynaktan servis edilen; resmi, doğrulanabilir ve güvenilir bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir. Kamuoyunun bu tür içeriklere karşı dikkatli olması, sağlıklı bir diyaloğun sürdürülebilirliği ve çözüm sürecinin gerekleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bütün tarafların bu konuda hassas ve duyarlı olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Saygılarımızla."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
AKP'li Şamil Tayyar'dan itiraf: Maden işçisi, asgari ücretli, emekli... karşılarında buluyoruz kendimizi
AKP'li Şamil Tayyar'dan itiraf: Maden işçisi, asgari ücretli, emekli... karşılarında buluyoruz kendimizi
AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'nın hesabına haciz kondu
AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'nın hesabına haciz kondu