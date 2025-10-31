Camileri borcuna karşılık veren AKP'li başkandan camide sabah namazı videosu

Tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin görevden alınmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylamayla AKP’li Eray Karadeniz başkan vekilliğine seçildi. Böylece belediyede yönetim AKP’ye geçmiş oldu.

Bahçetepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirildi. Herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek” ifadelerini kullandı.

CAMİLERİ VERECEK

Meclisin ekim ayı oturumunda belediye ve bağlı şirketlerin vergi borçlarının silinmesi için bazı taşınmazların Hazine’ye devredilmesine karar verildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; teklif kapsamında, aşağıdaki okul ve cami alanlarının devri için Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’e oy çokluğuyla yetki verildi:

Karayolları Mahallesi Ehlibeyt Cami

Mevlana Mahallesi özel eğitim anaokulu

Karadeniz Mahallesi’ndeki okul alanı

Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Merkez Cami

Sarıgöl Mahallesi’ndeki cami ve okul alanı

Yenidoğan Mahallesi Karlıtepe Ortaokulu

CAMİDE SABAH NAMAZI VİDEOSU PAYLAŞTI

Borcuna karşılık camileri devreden Karadeniz, X hesabından Karadeniz Merkez Camii'nde sabah namazı kıldığını gösteren bir video paylaştı. Karadeniz paylaşımına da şu notu düştü:

"Sabah namazının ardından değerli komşularımızla sıcak çay eşliğinde gönül sohbetlerinde buluştuk.

Rabbim, birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin."

BAŞSAVCILIĞA DA BİNA

Mecliste kabul edilen bir diğer teklifle, Yenimahalle Mahallesi’ndeki 6 bin 630 metrekarelik mevcut hizmet binasının, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Ek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne aylık 1 milyon 950 bin TL bedelle bir yıllığına tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Yetki yine Eray Karadeniz’e verildi.

CHP’li Hakan Bahçetepe hakkında, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen müteahhit Aziz İhsan Aktaş’ın ortaya attığı “300 bin dolar rüşvet” iddiası kamuoyuna yansıdı. Ancak HTS kayıtları ve Bahçetepe’nin resmi programı, bu iddiayı doğrulamadı. Lüks yaşadığı öne sürülen Bahçetepe’nin, halasına ait olan ve asansörü bulunmayan bir apartmanda oturduğu ortaya çıktı.