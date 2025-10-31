Camileri borcuna karşılık veren AKP'li başkandan camide sabah namazı videosu

Camileri borcuna karşılık veren AKP'li başkandan camide sabah namazı videosu
Yayınlanma:
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tartışmalı bir şekilde tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkanvekili Eray Karadeniz, belediyenin borçlarına karşılık camileri Hazine'ye verecek. Bu kararın ardından Karadeniz, camide sabah namazı kıldığı videoyu paylaştı.

Tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin görevden alınmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylamayla AKP’li Eray Karadeniz başkan vekilliğine seçildi. Böylece belediyede yönetim AKP’ye geçmiş oldu.

Bahçetepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirildi. Herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek” ifadelerini kullandı.

CAMİLERİ VERECEK

Meclisin ekim ayı oturumunda belediye ve bağlı şirketlerin vergi borçlarının silinmesi için bazı taşınmazların Hazine’ye devredilmesine karar verildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; teklif kapsamında, aşağıdaki okul ve cami alanlarının devri için Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’e oy çokluğuyla yetki verildi:

  • Karayolları Mahallesi Ehlibeyt Cami
  • Mevlana Mahallesi özel eğitim anaokulu
  • Karadeniz Mahallesi’ndeki okul alanı
  • Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Merkez Cami
  • Sarıgöl Mahallesi’ndeki cami ve okul alanı
  • Yenidoğan Mahallesi Karlıtepe Ortaokulu

CAMİDE SABAH NAMAZI VİDEOSU PAYLAŞTI

Borcuna karşılık camileri devreden Karadeniz, X hesabından Karadeniz Merkez Camii'nde sabah namazı kıldığını gösteren bir video paylaştı. Karadeniz paylaşımına da şu notu düştü:

"Sabah namazının ardından değerli komşularımızla sıcak çay eşliğinde gönül sohbetlerinde buluştuk.
Rabbim, birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin."

AKP'li Arnavutköy Belediyesi borcunu cami ile kapatacak: Tam 14 taneAKP'li Arnavutköy Belediyesi borcunu cami ile kapatacak: Tam 14 tane

BAŞSAVCILIĞA DA BİNA

Mecliste kabul edilen bir diğer teklifle, Yenimahalle Mahallesi’ndeki 6 bin 630 metrekarelik mevcut hizmet binasının, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Ek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne aylık 1 milyon 950 bin TL bedelle bir yıllığına tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Yetki yine Eray Karadeniz’e verildi.

CHP’li Hakan Bahçetepe hakkında, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen müteahhit Aziz İhsan Aktaş’ın ortaya attığı “300 bin dolar rüşvet” iddiası kamuoyuna yansıdı. Ancak HTS kayıtları ve Bahçetepe’nin resmi programı, bu iddiayı doğrulamadı. Lüks yaşadığı öne sürülen Bahçetepe’nin, halasına ait olan ve asansörü bulunmayan bir apartmanda oturduğu ortaya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Siyaset
Son Dakika |Saraçhane davasında 109 kişi beraat etti
Son Dakika |Saraçhane davasında 109 kişi beraat etti
Ayşe Barım'ın sağ kolu AKP üyesi oldu
Ayşe Barım'ın sağ kolu AKP üyesi oldu