Butlan davası başladı CHP Genel Merkezi önünden 'hodri meydan' geldi! "İşte biz burdayız işte kapı burada"

CHP’de genel başkanın değiştiği 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açılan davanın kritik duruşması başladı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

ÖZGÜR ÖZEL EKİBİ TOPLADI | 10.26

Butlan duruşması sürerken CHP MYK'sı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde toplandı.

DURULMA BAŞLADI GÜNAYDIN HER ŞEYİ ANLATTI | 10.00

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşma başladığı sırada CHP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, davanın “partiyi bölme amacı” taşıdığını savundu.

Günaydın, duruşmayı takip etmediklerini belirterek önceki gün ortaya atılan 'gaz maskesi' iddiasına yanıt verdi:

“Orada hâkim bir karar verecek, kararını versin. Şu anda CHP Genel Merkezi’ndeyiz. Burada olağanüstü bir durum yok. 3000 tane gaz maskesi alıp içeriye makarna depolamış değiliz.”

"CHP'DEN 400'DEN FAZLA BELEDİYEYİ KAZANMASAYDI BUNLAR OLMAZDI"

Partisinin büyük bir sorumlulukla hareket ettiğini vurgulayan Günaydın, son yerel seçim başarısına dikkat çekti:

“Cumhuriyet Halk Partisi 400’den fazla belediyeyi kazanmasaydı, 31 Mart’tan bu yana birinci parti olmasaydı bunlar yaşanmazdı.”

Davanın siyasi olduğunu öne süren Günaydın, iktidarın meşruiyet krizine dikkat çekti:

“CHP’nin başına getirilmeye çalışılan şeyler, AKP’nin kendi rejimini devam ettirmek için yapmak zorunda kaldığı şeylerdir. Çünkü artık halkın rızasını kazanamıyor.”

"CHP'LİLER NE BÖLÜNECEK NE PARÇALANACAK"

CHP’lilere birlik çağrısı yapan Günaydın, demokratik mücadele vurgusu yaptı:

“CHP’liler bunu bilecek ne bölünmeye ne parçalanmaya gelmeyecekler. Bu sadece CHP’lilik değil, demokrasiye ve adalete inanan herkesin ortak bilinci olmalı.”

"AKP YARGISI İLE KİMSE BU PARTİYİ YÖNETEMEZ"

Parti içi eleştirilerin doğal olduğunu ama çözümün hukuk dışı müdahale değil demokratik yarış olduğunu vurgulayan Günaydın, yaklaşan kurultaya işaret etti:

“21’inde olağanüstü kurultay var. Aday olmak isteyen olur, kazanırsa burada çiçekle karşılanır. Ama AKP’nin araçsallaştırdığı yargı üzerinden bu partiyi kimse yönetemez.”

"CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ ENGELLEME MESELESİDİR"

Dava süreciyle ilgili ihtimallere dair bir beklentisi olmadığını söyleyen Günaydın, davayı “kumpas” olarak nitelendirdi:

“Bu senaryoların hiçbiriyle meşgul değilim. CHP'nin kurultayı Kasım 2023’te yapıldı. Şimdi iptal ettirmeye çalışıyorlar. Bu CHP’nin iktidar yürüyüşünü engelleme meselesidir.”

"DEMOKRAT OLMAK YETER"

Sivil siyaseti savunduklarını belirten Günaydın, İstanbul İl Başkanlığı binasında yaşanan polis müdahalesine de atıf yaptı:

“5000 polisle, biber gazıyla il binasına giren bir zavallılık gördük. Bu görüntülerden rahatsız olmak için CHP’li olmak gerekmez. Demokrat olmak yeter.”

"BURAYIM KİM NASIL GELECEK GÖRÜRÜZ"

Butlan ihtimalina karşı tek bir korkularını olmadığını Günaydın, şu ifadeler ile anlattı: