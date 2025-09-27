Bülent Hasan Tanla son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma:
Eski CHP Milletvekili ve uzun yıllar Deniz Baykal’ın danışmanı olarak görev yapan Bülent Hasan Tanla 79 yaşında yaşamını yitirdi. Tanla, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CHP'nin 20 ve 22’nci dönemi İstanbul Milletvekili Bülent Hasan Tanla, dün 79 yaşında hayatını kaybetti.

Tanla için bugün Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazının ardından düzenlenen törene, Bülent Hasan Tanla'nın eşi Müjde Tanla, oğlu Hasan Tanla ve akrabalarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, 21. Dönem DSP İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak ve 20 Dönem DSP Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin de bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı.

UZUN YILLAR CHP'DE GÖREV YAPTI

Cenaze töreninin ardından Tanla’nın naaşı Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye'nin ilk araştırma şirketlerinden biri olan Piar-Gallup Araştırma Şirketi'nin kurucusu olan ve uzun yıllar boyunca da CHP'de görev yapan Bülent Tanla'nın bir süredir alzheimer tedavisi gördüğü ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

