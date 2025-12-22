Kritik görüşme sona erdi: Komisyonun toplanma tarihi belli oldu

Yayınlanma:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu grup koordinatörleriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Komisyonunun toplanma tarih belli oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen partilerin grup koordinatörleri olan AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya TBMM Başkanlık makamında toplantı yaptı.

8b2fc229-2125-4849-9d53-b64954e1721f.webp

BİR SONRAKİ TOPLANMA TARİHİ BELLİ OLDU

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Feti Yıldız, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çarşamba günü saat 14.00'te yeniden bir toplantı yapacağını belirtti.

Yıldız, çalışmalara ilişkin "Gayet verimli, gayet uyumlu, inşallah iyi bir rapor çıkacak" dedi.

Yıldız, komisyonun çalışma süresinin de uzama ihtimali olduğunu belirtirken edinilen bilgiye göre çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda komisyonun çalışma süresinin uzatılması görüşülecek.

Kaynak:ANKA

