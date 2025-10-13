Bülent Arınç'ın Öcalan çağrısına Hüseyin Çelik de destek verdi

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde DEM Parti, başmüzakereci olduğunu ifade ettiği terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın dinlenilmesini talep etti.

Süreç için kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda Öcalan'ın gelmesi değil de komisyon üyelerinin onun yanına gitmesine MHP'den de destek geldi.

Komisyonda Öcalan'ın görülerine yer verilecek mi sorusu belirsizliğini korurken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gönüllü olduğunu açıkladı. Arınç, "Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm" dedi.

Bülent Arınç: Gönüllü yoksa gerekirse İmralı'da Öcalan ile görüşürüm

ÇELİK: BU ÜLKE YÜZLEŞEREK BÜYÜYECEK

Arınç'a AKP'nin eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, destek verdi. X hesabından Arınç'ın gönderisini alıntılayan Çelik şunları ifade etti: