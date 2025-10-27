Bugün İngiltere Başbakanına bu soru da sorulacak mı? 'Hüseyin Gün gerçekten ajanınız mı?'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de 'casusluk' soruşturması başlattı. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın iddiaya göre istihbarat örgütleri ile çalışan Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu öne sürüldü.

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, casusluk iddialarını reddetti. Bu kapsamda TELE1'e kayyum atandı ve İmamoğlu, Özkan ile Yanardağ hakkında tutuklama kararı verildi.

'CASUSLUK' OPERASYONLARIYLA EŞ ZAMANLI ZİYARET

Söz konusu 'casusluk' operasyona ilişkin tartışmalar sürerken İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Operasyonların sürdüğü sırada İngiltere Başbakanı’nın Türkiye'yi ziyaret etmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

CHP'Lİ MUSTAFA ADIGÜZEL CEVDET YILMAZ'A SORDU

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a İngiltere Başbakanı’nın Türkiye ziyaretinin İBB’ye yönelik 'casusluk' operasyonu ile aynı tarihlere denk gelmesi üzerine soru önergesi verdi.

Adıgüzel, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve aralarında medya mensupları da olan bazı kişilere “casusluk” iddiası ile yeni bir hukuki süreç başlatılmıştır. Dosyada şüpheli olarak adı geçen HG’nin, yurtdışına bilgi sızdırdığı ve İngiltere gizli servisi MI6 ile ilişkisi olduğu yönünde ifade verdiği bildirilmektedir. Tam da bu esnada İngiltere Başbakanı’nın Türkiye’ye ziyareti söz konusudur. Ziyaretin gündemine dair resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, basında ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı da gündemdedir" açıklamasında bulundu.

"KENDİSİNE SORULACAK MI?"

CHP'li Adıgüzel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a şu soruları yöneltti: