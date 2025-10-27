Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'casusluk' suçlamasına Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi

Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'casusluk' suçlamasına Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi
Yayınlanma:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu’nun “casusluk” soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç 'suç' tespitinin savcı ve yargının görevi olduğunu belirterek, "Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'nın açılış programına katıldı.

İsmail Saymaz 'Casusluk' soruşturmasının arka planını anlattı!İsmail Saymaz 'Casusluk' soruşturmasının arka planını anlattı!

İmamoğlu'ndan 'casusluk' suçlamasına sert tepkiİmamoğlu'ndan 'casusluk' suçlamasına sert tepki

İMAMOĞLU SORUSUNA YANIT VERDİ

Tunç, burada bir açılış konuşması yaptı. Daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tunç, İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturmaya ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

"HEP BİRLİKTE TAKİP ETMEK GEREKİR"

Tunç, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eğlence mekanı çıkış kavga ülkeyi karıştırdı! 45 Türk gözaltında: vizeszi seyahat kaldırılıyor
Eğlence mekanı çıkış kavga ülkeyi karıştırdı!
45 Türk gözaltında: Vizesiz seyahat kaldırılıyor
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Siyaset
Tamer Karadağlı'nın harcamaları ortaya çıktı
Tamer Karadağlı'nın harcamaları ortaya çıktı
İsmail Saymaz: Umut Hakkı'ndan yararlanacağı umulan 540 civarında PKK'lı var
İsmail Saymaz: Umut Hakkı'ndan yararlanacağı umulan 540 civarında PKK'lı var