Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'casusluk' suçlamasına Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'nın açılış programına katıldı.

İsmail Saymaz 'Casusluk' soruşturmasının arka planını anlattı!

İmamoğlu'ndan 'casusluk' suçlamasına sert tepki

İMAMOĞLU SORUSUNA YANIT VERDİ

Tunç, burada bir açılış konuşması yaptı. Daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tunç, İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturmaya ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

"HEP BİRLİKTE TAKİP ETMEK GEREKİR"

Tunç, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir" ifadelerini kullandı.