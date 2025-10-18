Bir zamanlar Erdoğan'ın en yakınlarındandı! Cüneyd Zapsu Can Holding soruşturmasında şüpheliymiş

Kara para aklam nedeniyle el konulan Can Holding soruşturmasında bir zamanlar Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın en yakınlarından ve AKP kurucularından Cüneyd Zapsu şüpheli olarak ifade verdi. Zapsu'nun başta tanık olarak ifade verdiği söylenmişti.

AKP kurucularından Cüneyd Zapsu, hakkında geçtiğimiz günlerde yakalama kararı çıkartıldı. Zapsu, kara para aklama iddiasıyla Can Holding'e başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Zapsu'nın tanık olarak ifade verdiği söylenmişti. AKP iktidarı yanlısı Cem Küçük, TGRT'de Zapsu'nın hiçbir zaman tanık olmadığını soruşturmada 'şüpheli' olarak yer aldığını ifade etti.

screenshot-2025-10-18-at-11-31-21-ak-parti-kurucu-uyeler.png

Küçük, süreci 'Başsavcılık kaynaklarına' sorduğunu belirterek şöyle konuştu:

ADRESİNDE ARAMA YAPILMIŞ

  • "Cüneyt Zapsu hakkında yurt dışında bulunduğu sırada yakalama kararı çıkarıldığını, kurulan temasların ardından şüpheli vasfının tanık olarak değiştirildiğini iddia etti.
  • Ben bunu Başsavcı kaynaklarına sordum. Böyle bir şey yok. Bir kere bir adresinde arama yapılıyor. Yurt dışında olduğu öğreniliyor.
  • Can Holding alakalı arama yapılıyor. Şüpheli olarak adı geçiyor. Can Holding dosyasında adı var. Evine İstanbul'daki evine gidiliyor, bulunamıyor. Yurt dışına olduğu için yurt dışında olanlar için yakalama kararı çıkarılıyormuş. "

zapsu.jpg

Zapsu'ya yurt dışı yasağı dahil herhangi bir adli kontrol uygulanmadığını belirten Küçük şunları ifade etti:

  • "Sonra Türkiye'ye geliyor. İfadesi alındıktan sonra şüpheli olarak ifadesi alınıyor ve yurt dışı yasağı, o yakalama kararı kaldırılıyor. Herhangi bir adli kontrol uyguladınız mı dedim. İmza veya ev hapsi diye de herhangi bir adli kontrol yok ama şüpheli olarak hala geçiyor. İfadesi alındı. Süreç nasıl ilerleyecek onu bilmiyoruz.
  • Şüpheliydi de tanık değil hep şüpheliydi diyor. Asla tanık olmadı. Yurt dışı yasağı uygulanmadı."

Erdoğan'ın eski özel asistanı yıllar sonra konuştu: Başarılı olamazsa faşizm tehlikesi varErdoğan'ın eski özel asistanı yıllar sonra konuştu: Başarılı olamazsa faşizm tehlikesi var

ZAPSU SON OLARAK AKKUYU İLE GÜNDEME OTURMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarından Zapsu, dönem dönem medyada öne çıksa son olarak Akkuyu Nükleer Santral ile gündemde büyük yer edinmişti.

Cüneyd, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin kuruluşundan beri yönetim kurulunda alıyordu. Zapsu, üç sene önce bu görevden ayrılmıştı. Böylece, Akkuyu'nun yönetiminde tek bir Türk kalmamış yönetim tamamiyle Rusların eline geçmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

