Bilal Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.
Çeşitli konfreanslara katılmak için KKTC'de bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.
BİLAL ERDOĞAN ERHÜRMAN'I ZİYARET ETTİ
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’ı kabul etti.
Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre; Erhürman kabulde yaptığı konuşmada İBTAV Mütevelli Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’ı görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Bilal Erdoğan da konuşmasında Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.
Kabulde karşılıklı hediye takdimi yapıldı.