Özgür Özel 2026'daki olası seçim hakkında konuştu!

Özgür Özel 2026'daki olası seçim hakkında konuştu!
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına cezaevinin engel olmadığını belirterek, hakkında kesinleşmiş bir siyaset yasağı bulunmadığını ve 2026’da yapılacak bir seçimde aday olmasının uzak bir ihtimal olmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklandı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına yönelik tartışmalar sürerken CHP lideri Özgür Özel, “Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda CHP ne yapacak?” sorusunu yanıtladı.

Özgür Özel İmralı kararının vatandaştaki karşılığını açıkladıÖzgür Özel İmralı kararının vatandaştaki karşılığını açıkladı

Özgür Özel'den Adalet Bakanlığı'na 'gözaltı' çağrısı! "Bu itibar ve haysiyet suikastına son verin"Özgür Özel'den Adalet Bakanlığı'na 'gözaltı' çağrısı! "Bu itibar ve haysiyet suikastına son verin"

"İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞIN UZAK İHTİMAL GÖRMÜYOR"

Nefes Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Özel, “Cezaevi İmamoğlu’nun adaylığına bir engel teşkil etmiyor. Diploma davasında yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa İmamoğlu’nun adaylığını nasıl engelleyecekler? Yargı sürecinden her ne kadar hakimler değiştirirse de bu kadar göz göre göre büyük bir hukuksuzluk var, o konuda elimizden geldiği kadar yargı süreçlerini de dikkatli takip ediyoruz. YÖK’ten istenen belgeler, bilgiler ve taleplerin toplamına verilebilecek cevaplar düşünüldüğünde Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını 2026’da yapılacak bir seçimde ben çok uzak ihtimal görmüyorum. Çünkü şu anda daha bir siyaset yasağı almış durumda değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Altını olan bayram etti! Bu rekor akıllara durgunluk verdi
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Siyaset
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi de bahis soruşturmasında yer aldı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi de bahis soruşturmasında yer aldı
İktidar medyasında işler karıştı! Ahmet Hakan bugün de yazdı
İktidar medyasında işler karıştı! Ahmet Hakan bugün de yazdı