Özgür Özel 2026'daki olası seçim hakkında konuştu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklandı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına yönelik tartışmalar sürerken CHP lideri Özgür Özel, “Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda CHP ne yapacak?” sorusunu yanıtladı.

"İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞIN UZAK İHTİMAL GÖRMÜYOR"

Nefes Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Özel, “Cezaevi İmamoğlu’nun adaylığına bir engel teşkil etmiyor. Diploma davasında yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa İmamoğlu’nun adaylığını nasıl engelleyecekler? Yargı sürecinden her ne kadar hakimler değiştirirse de bu kadar göz göre göre büyük bir hukuksuzluk var, o konuda elimizden geldiği kadar yargı süreçlerini de dikkatli takip ediyoruz. YÖK’ten istenen belgeler, bilgiler ve taleplerin toplamına verilebilecek cevaplar düşünüldüğünde Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını 2026’da yapılacak bir seçimde ben çok uzak ihtimal görmüyorum. Çünkü şu anda daha bir siyaset yasağı almış durumda değil" ifadelerini kullandı.