Bayrampaşa'ye operasyona CHP'den ilk tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi için gözaltına kararı verildi. Mutl, gözaltına alını sağlık kontrolüne götürüldü.

Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17'nci isim oldu.

Son dakika | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

Mutlu ile de beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

"BİR İNTİKAM DÜZENİDİR"

Bayrampaşa'ya yönelik operasyona CHP'den ilk tepki geldi. CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından şunları ifade etti:

"İktidar sandıkta kazanamadığı belediyelerimize yargı sopası ve kolluk kuvvetleriyle saldırıyor. Bayrampaşa Belediyemize yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, belediye meclis üyelerimiz ve belediye başkan yardımcılarımız dahil 48 kişi gözaltına alındı. Halkın oyuna, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkacağız. Bu bir soruşturma değil açıkça millet iradesine darbe girişimidir.

Sandıksız Türkiye hayalidir, bir intikam düzenidir!"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da X hesabından şunları ifade etti:,