Bayrampaşa'ye operasyona CHP'den ilk tepki

Bayrampaşa'ye operasyona CHP'den ilk tepki
Yayınlanma:
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 5 yardımcısı ve 5 meclis üyesiyle birlikte 48 kişi gözaltına alındı. CHP, operasyonu "millet iradesine darbe" ve "intikam düzeni" olarak nitelendirdi. Mutlu, İnan Güney’den sonra gözaltına alınan 17’nci CHP’li belediye başkanı oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi için gözaltına kararı verildi. Mutl, gözaltına alını sağlık kontrolüne götürüldü.

Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17'nci isim oldu.

Son dakika | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındıSon dakika | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

Mutlu ile de beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

"BİR İNTİKAM DÜZENİDİR"

Bayrampaşa'ya yönelik operasyona CHP'den ilk tepki geldi. CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından şunları ifade etti:

"İktidar sandıkta kazanamadığı belediyelerimize yargı sopası ve kolluk kuvvetleriyle saldırıyor. Bayrampaşa Belediyemize yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, belediye meclis üyelerimiz ve belediye başkan yardımcılarımız dahil 48 kişi gözaltına alındı. Halkın oyuna, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkacağız. Bu bir soruşturma değil açıkça millet iradesine darbe girişimidir.
Sandıksız Türkiye hayalidir, bir intikam düzenidir!"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da X hesabından şunları ifade etti:,

"Seçimle geleni şafak operasyonuyla almayı rutin haline getirdiniz.

Az kaldı, halk bu rutini sandıkta bozacak! Çünkü hukuku silah gibi kullanıp seçilmişleri gözaltına almak, halkın iradesine savaş açmaktır.

Bayrampaşa’da yaşanan bu son operasyon, bir kez daha Türkiye’de demokrasinin değil, zulüm düzeninin ayakta tutulmaya çalışıldığını gösteriyor!

Ama zulmünüz batacak, elbet aydınlık doğacak!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Siyaset
Murat Emir'den Ali Yerlikaya'nın 'muhteris' açıklamasına çok sert 'müsamere' yanıtı!
Murat Emir'den Ali Yerlikaya'nın 'muhteris' açıklamasına çok sert 'müsamere' yanıtı!
Son Dakika | Erdoğan'ın metin yazarı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi
Son Dakika | Erdoğan'ın metin yazarı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi