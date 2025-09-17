Bayrampaşa operasyonunda gözaltına alınan MHP'liler ihraç edildi

Bayrampaşa operasyonunda gözaltına alınan MHP'liler ihraç edildi
Yayınlanma:
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte tutuklamaya sevk edilen MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez ve babası, MHP Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez, MHP’den ihraç edildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 13 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mutlu, dün tutuklandı.

MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez ve babası Emin Sönmez de dün Mutlu ile birlikte tutuklamaya sevk edildi.

Son Dakika | Bayrampaşa operasyonunda gözaltına alınan MHP'li yöneticiye kesin ihraç talebiSon Dakika | Bayrampaşa operasyonunda gözaltına alınan MHP'li yöneticiye kesin ihraç talebi

İHRAÇ EDİLDİLER

MHP İstanbul İl Yönetimi, gözaltına alındıkları gün partiden ihraç süreci başlatılan baba ve oğlun işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Baba-oğul Sönmez, MHP’den resmen ihraç edildi.

MHP İstanbul'un açıklaması şöyle:

screenshot-2025-09-17-at-15-56-13-1-xte-mhp-istanbul-il-yonetim-kurulu-uyesi-yasin-sonmez-ve-bayrampasa-ilce-uyesi-emin-sonmez-hakkinda-kesin-ihrac-talebiyle-tedbirli-olarak-disiplin-islemleri-13-09-2025-tarihinde-baslati.png

İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin işlemleri 13.09.2025 tarihinde başlatılmış olup süreç tamamlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Siyaset
Son Dakika | Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika | Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Öcalan'dan sürece dair yeni açıklama: Ara dönem yasaları gerekiyor
Öcalan'dan sürece dair yeni açıklama: Ara dönem yasaları gerekiyor
Son Dakika | Özel: Hasan Mutlu'ya AK Parti'ye katıl operasyonlar dursun telefonu geldi
Son Dakika | Özel: Hasan Mutlu'ya AK Parti'ye katıl operasyonlar dursun telefonu geldi