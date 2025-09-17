Bayrampaşa operasyonunda gözaltına alınan MHP'liler ihraç edildi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 13 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mutlu, dün tutuklandı.

MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez ve babası Emin Sönmez de dün Mutlu ile birlikte tutuklamaya sevk edildi.

Son Dakika | Bayrampaşa operasyonunda gözaltına alınan MHP'li yöneticiye kesin ihraç talebi

MHP İstanbul İl Yönetimi, gözaltına alındıkları gün partiden ihraç süreci başlatılan baba ve oğlun işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Baba-oğul Sönmez, MHP’den resmen ihraç edildi.

MHP İstanbul'un açıklaması şöyle:

İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin işlemleri 13.09.2025 tarihinde başlatılmış olup süreç tamamlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.