Son Dakika | Bayrampaşa operasyonunda gözaltına alınan MHP'li yöneticiye kesin ihraç talebi

Bayrampaşa Belediyesi'ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operayon düzenlendi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil olmak üzere çok sayıda gözaltı yapıldı. Toplamda 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Yasin Sönmez'in MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Sönmez'in MHP'den kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini açıkladı. Yalçın, X hesabından şunları ifade etti: