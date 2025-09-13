Son Dakika | Bayrampaşa operasyonunda gözaltına alınan MHP'li yöneticiye kesin ihraç talebi

Son dakika.... Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez, partisinin disipliline 'kesin ihraç talebi ile' sevk edildi.

Bayrampaşa Belediyesi'ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operayon düzenlendi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil olmak üzere çok sayıda gözaltı yapıldı. Toplamda 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Yasin Sönmez'in MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Sönmez'in MHP'den kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini açıkladı. Yalçın, X hesabından şunları ifade etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur."

