Bayrampaşa Belediyesi'nde gözaltı sayısı 48'e çıktı

Yayınlanma:
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gözaltında olduğu operasyonda üç kişi daha gözaltına alındı. Böylece aranan tüm kişiler gözaltına alındı.

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne 13 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil olmak üzere çok sayıda gözaltı yapıldı. Toplamda 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Bugün, aranan üç kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 48'e ulaşmış oldu.

13 Eylül'de gözaltına alınan Yasin Sönmez ve babası Emin Sönmez'in MHP'li yöneticiler olduğu ortaya çıkmıştı. Baba ve oğul Sönmez, gözaltına alınmalarının ardından MHP tarafından kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmişti.

AKP'den İBB hamlesi mi geliyor? CHP'li kurmaydan flaş iddiaAKP'den İBB hamlesi mi geliyor? CHP'li kurmaydan flaş iddia

Ayrıca bugün CHP Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Salman, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

