AKP'den İBB hamlesi mi geliyor? CHP'li kurmaydan flaş iddia

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, belediyelere operasyonların ardından gelen AKP tranferlerine dikkat çekip, "İBB Meclisi'nde çoğunluğu almaya çalışacaklar galiba" dedi.

22 Haziran’dan beri Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalına gönderdiği gündeme ilişkin haber ve yorumlarında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar’ın kendisini ziyaret ettiğini duyurdu.

Fatih Altaylı, Atalar ile İstanbul'da CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen isimleri değerlendirdiklerini belirtti. Son olarak Beykoz Belediye Başkanvekili Gürzel, AKP’ye geçmişti. Gaziosmanpaşa’da ise Meclis çoğunluğunun AKP’de olması nedeniyle başkanvekilliğine AKP'li bir üye seçilmişti.

Özgür Çelik'ten çok ciddi işkence iddiaları: Hasan Mutlu'ya yapılanları bir bir anlattıÖzgür Çelik'ten çok ciddi işkence iddiaları: Hasan Mutlu'ya yapılanları bir bir anlattı

Altaylı, Atalar’ın Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik bir operasyona dikkat çektiğini belirterek, "İstanbul’da transferlerle İBB Meclisi’nde çoğunluğu almaya çalışacaklar galiba" dediğini aktardı.

Bayrampaşa'da birçok CHP'li Meclis üyesi partilerinden istifalarını sunmuştu. AKP'nin çoğunluğu sağlayıp başkanvekilini almak istediğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye tutuklama talebi
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye tutuklama talebi
Kayyum Gürsel Tekin Kurultay davası gününde çakarlı araçla eski il binasına gitti
Kayyum Gürsel Tekin Kurultay davası gününde çakarlı araçla eski il binasına gitti