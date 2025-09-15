AKP'den İBB hamlesi mi geliyor? CHP'li kurmaydan flaş iddia

22 Haziran’dan beri Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalına gönderdiği gündeme ilişkin haber ve yorumlarında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar’ın kendisini ziyaret ettiğini duyurdu.

Fatih Altaylı, Atalar ile İstanbul'da CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen isimleri değerlendirdiklerini belirtti. Son olarak Beykoz Belediye Başkanvekili Gürzel, AKP’ye geçmişti. Gaziosmanpaşa’da ise Meclis çoğunluğunun AKP’de olması nedeniyle başkanvekilliğine AKP'li bir üye seçilmişti.

Altaylı, Atalar’ın Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik bir operasyona dikkat çektiğini belirterek, "İstanbul’da transferlerle İBB Meclisi’nde çoğunluğu almaya çalışacaklar galiba" dediğini aktardı.

Bayrampaşa'da birçok CHP'li Meclis üyesi partilerinden istifalarını sunmuştu. AKP'nin çoğunluğu sağlayıp başkanvekilini almak istediğine dair iddialar ortaya atılmıştı.