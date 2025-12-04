Bakanın otelinin olduğu sahile tel örgü! Bodrum'da sahil halka kapatıldı

Sedat Kaya - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba’da kamuya ait sahilin bir bölümü tel örgülerle kapatıldı. Üstelik çitler sadece kumsala değil, denizin içine yaklaşık 5 metre ilerleyecek şekilde yerleştirildi.

Beton bloklarla sabitlenen bariyerler, hem görüntü kirliliğine yol açtı hem de Anayasa’nın 43. maddesinde güvence altına alınan “kıyıların herkesin ortak kullanımında olduğu” ilkesinin açıkça ihlali olarak değerlendirildi.

BAKAN ERSOY AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın dikkat çeken bir diğer boyutu ise, tel örgülerin hemen gerisinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait otelin bulunması. Mahalle halkı, sahilin kapatılmasına tepki göstererek şu soruyu dile getiriyor. “Halkın sahili neden bir otelin özel bahçesi gibi çevriliyor?”

Sahili kapatan uygulamaya ilişkin herhangi bir ruhsat, izin ya da ÇED duyurusu bulunmuyor. Kıyıdaki çitlerin denize doğru uzatılması ise hem Kıyı Kanunu’na hem de çevre mevzuatına aykırı.

Yaşam savunucuları, durumun açık bir “işgal” niteliği taşıdığını vurgulayarak ciddi bir hukuksuzluğun söz konusu olduğunu belirtti.

ÇEVRECİLER CUMARTESİ GÜNÜ EYLEMDE

Bölgedeki çevre örgütleri ve yurttaşlar, sahilin kapatılmasına karşı Cumartesi günü Torba’da eylem yapacak.

“KIYI BİZİMDİR, ÇİTLEYEN DEĞİL KORUYAN KAZANACAK!”

Eylem çağrısı şu ifadelerle duyuruldu: "Sahile ve denizin içine uzanan tel örgü, bölge sakinlerinin deyimiyle sadece bir bariyer değil; iktidarın kıyılar üzerindeki tasarruf iradesinin görünür bir sembolü. Halk, anayasal hakkı olan kıyıya yaklaşamazken, sahilin hemen gerisinde yükselen lüks oteller, özel platformlar ve VIP düzenlemeler dikkat çekiyor." ​​​​​​​