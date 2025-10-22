Bodrum'u sağanak vurdu turistler aldırış etmedi: Denizin keyfini böyle çıkardılar

Bodrum'da etkili olan sağanak bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşturdu. Yağış sonrası turistler serin havaya karşın denize girdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün içinde aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri görüldü. Yağış sonrası turistler serin havaya karşın denize girdi.

Bodrum'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Bu kapsamda, Gümüşlük-Koyunbaba yolunda yoğun su birikintileri meydana geldi. Bazı araçların ise yolda mahsur kaldığı bildirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Akyarlar-Turgutreis bölgesinde ise yağış nedeniyle yollar sel suları nedeniyle gelen taş ve moloz yığınlarla doldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Bodrum Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

YAĞMURUN DURDUĞU ANLARDA SUYA GİRDİLER

Öte yandan, yağmurun durduğu anlarda Kumbahçe sahilinde turistler denize girdi. Bazı turistler ise plajda vakit geçirdi. Yağmurun hafta boyu aralıklarla devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

