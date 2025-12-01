AKP'li siyasetçinin kaçak tuvaleti olay oldu: Bodrumlu çevreciler ayakta

Sedat Kaya - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Muğla Bodrum Gölköy’de AKP'li siyasetçi Aydın Ayaydın'a ait ormanlık alandaki kaçak yapı tartışması, hukuken kapanmış olmasına rağmen fiilen devam ediyor.

Ayaydın'ın villasının içinde tuvalet olan 117 m2'lik bölümü bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “orman sınırları dışına çıkarılmıştı.” Ancak Danıştay, yapılan itirazlar sonucu kararı geçersiz saydı ve alanın yeniden orman statüsünde olduğunu belirledi.

Danıştay’ın nihai kararında söz konusu yapılaşma için “işgal” hükmü verildi, yani yapı tümüyle hukuksuz ilan edildi. Buna rağmen yıkım kararı 8 aydır uygulanmıyor.

Bodrumlu yurttaşlar olaya büyük tepki göstererek Bodrum Belediyesi’ne yıkım için dilekçe vermeye başladı ve mahkeme kararının derhâl uygulanması istendi. Resmî başvurulardan biri çevreci Ayhan Karahan tarafından imzalanarak belediye kayıtlarına girdi.

GECE YARISI KARARNAMESİ: “ORMAN DIŞINA ÇIKARMA” GİRİŞİMİ

Bölgenin statüsü, 2024 yılında yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir gecede değiştirildi. Kararname, Gölköy kıyısındaki kamuya ait orman alanını “orman sınırları dışına” çıkarıyor, böylece yapılaşmanın önünü açıyordu. Ancak çevre örgütleri durumu yargıya taşıdı.

Koca devlet bir tuvaleti nasıl yıkamaz: Aydın Ayayaydın'ın VİP tuvaleti kozmik oda mı?

AKP'li Ayaydın'a özel kıyak Danıştay'dan döndü: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptal edildi

DANIŞTAY NE DEDİ?

Kararnameyi inceleyen Danıştay, Cumhurbaşkanlığı kararının yetki ve gerekçe bakımından hukuka aykırı olduğunu, alanın fiilen ve hukuken orman niteliğini koruduğunu, kararname ile yapılan statü değişikliğinin iptaline ve yapının bulunduğu bölge için “orman işgali” hükmü verilmesine karar verdi.

Böylece alan kesin olarak yeniden orman statüsüne döndü.

“HUKUK UYGULANMIYORSA, BODRUM TEHLİKEDEDİR”

Belediyeye dilekçe veren yurttaşlar, kararnamenin iptalinin üzerinden aylar geçmesine rağmen yıkımın yapılmamasına sert tepki gösterdi.

“Danıştay kararı ortada. Burası ormandır. İşgal vardır. Buna rağmen 8 ay boyunca hiçbir işlem yapılmadı. Bu, Bodrum’da hukukun seçici uygulandığı anlamına gelir. Bir vatandaş bahçesine 10 santim izinsiz bir şey yapsa aynı gün mühürleniyor. Ama burada mahkeme kararına rağmen dokunulmuyor. Bu kabul edilemez.”

BODRUM’DA ÇEVRECİLERDEN BÜYÜK EYLEM

Bodrum’daki çevre platformları, Gölköy ormanındaki kaçak yapının kaldırılması ve Danıştay hükmünün uygulanması için büyük bir protesto hazırlığına başladı.

Eylemin Gölköy girişinden başlayarak kaçak yapının bulunduğu noktaya kadar yürüyüş şeklinde düzenleneceği belirtiliyor. Tarih, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak.

BELEDİYE: “İNCELEMELER SÜRÜYOR”

Bodrum Belediyesi, dilekçelerin kayıt altına alındığını ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün bölgede inceleme yürüttüğünü bildirdi.

Ancak çevreciler, “Danıştay kararı varken incelemenin bahane olduğunu” söyleyerek yıkımın geciktirildiğini savunuyor.