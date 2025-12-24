Bakan yardımcısı hakkındaki iddialar 'milli güvenlik' gerekçesi ile engellendi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve hakkında eşi Neslihan Mumcu hakkında borsa spekülasyonu haberlerine ilişkin iddiaları gündeme getirmiş, halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür de Neslihan Mumcu'nun ortağı olduğu Lydia Yatırım Holding'in iki alt şirketine dair iddiaları paylaşmıştı.

BAKAN YARDIMCISI HAKKINDAKİ İDDİALAR 'MİLLİ GÜVENLİK' GEREKÇESİ İLE ENGELLENDİ

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) o haber ve paylaşımlara ilişkin kararın ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle alındığını bildirirken konuya ilişkin İstanbul 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, 177 içeriğin engellenmesi ve silinmesine hükmetti.

internette erişim engeli rekoru kırıldı! En çok yasağı bakın kim istedi

Bahadır Özgür'ün Lydia Yatırım Holding paylaşımlarının görünürlüğü kaldırılırken Oğuz Kaan Salıcı’nın paylaşımları görünmez kılınmadı. Gazeteci Serdar Akinan’ın ise hem habere ilişkin gönderisi hem de X ve YouTube kanalı Türkiye'den erişime kapatıldı.

Babaocağı isimli internet haber sitesine de aynı haberler nedeniyle erişim engeli getirildi.