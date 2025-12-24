Bakan yardımcısı hakkındaki iddialar 'milli güvenlik' gerekçesi ile engellendi

Yayınlanma:
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu hakkındaki haberlere erişime engeli getirildi. Bir internet haber sitesi de tamamen erişime engellendi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve hakkında eşi Neslihan Mumcu hakkında borsa spekülasyonu haberlerine ilişkin iddiaları gündeme getirmiş, halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür de Neslihan Mumcu'nun ortağı olduğu Lydia Yatırım Holding'in iki alt şirketine dair iddiaları paylaşmıştı.

screenshot-2025-12-24-at-10-57-00-kultur-ve-turizm-bakani-yardimcisi-ve-esi-hakkindaki-haberler-ifade-ozgurlugu-dernegi.png

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) o haber ve paylaşımlara ilişkin kararın ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle alındığını bildirirken konuya ilişkin İstanbul 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, 177 içeriğin engellenmesi ve silinmesine hükmetti.

screenshot-2025-12-24-at-10-56-57-kultur-ve-turizm-bakani-yardimcisi-ve-esi-hakkindaki-haberler-ifade-ozgurlugu-dernegi.png

internette erişim engeli rekoru kırıldı! En çok yasağı bakın kim istediinternette erişim engeli rekoru kırıldı! En çok yasağı bakın kim istedi

Bahadır Özgür'ün Lydia Yatırım Holding paylaşımlarının görünürlüğü kaldırılırken Oğuz Kaan Salıcı’nın paylaşımları görünmez kılınmadı. Gazeteci Serdar Akinan’ın ise hem habere ilişkin gönderisi hem de X ve YouTube kanalı Türkiye'den erişime kapatıldı.

screenshot-2025-12-24-at-10-56-53-kultur-ve-turizm-bakani-yardimcisi-ve-esi-hakkindaki-haberler-ifade-ozgurlugu-dernegi.png

Babaocağı isimli internet haber sitesine de aynı haberler nedeniyle erişim engeli getirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

