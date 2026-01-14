Van Bahçesaray'da kayyuma yargı freni: Görevden uzaklaştırma kararı iptal edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazir hakkında alınan görevden uzaklaştırma ve kayyum atama kararı, üst mahkeme tarafından bozuldu. İşlemin iptali için Van 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın reddedilmesinin ardından üst mahkeme olan Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, bu işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

İLK DAVA REDDEDİLMİŞTİ

Ayvaz Hazir, 29 Kasım 2024'te Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamalar gerekçe gösterilerek geçici tedbir olarak görevden alınmıştı. Bu işlemin iptali için açılan dava, Van 5. İdare Mahkemesi tarafından "hukuka aykırılık yok" gerekçesiyle reddedilmişti.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİNDE İPTAL EDİLDİ

Davacı avukatların itirazı üzerine dosya istinaf incelemesi için Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı. Burada dosyayı esastan inceleyen heyet, farklı bir karara vardı.

"SUÇLAMALAR GÖREVLE BAĞLANTILI DEĞİL"

Mahkeme kararında, seçilmiş bir organın görevden alınabilmesi için soruşturmanın "görevleriyle ilgili bir suç" nedeniyle açılmış olması gerektiği vurgulandı. Hazir'e yöneltilen suçlamaların (basın açıklamasına katılmak gibi) belediye başkanlığı görevi veya yetkinin kötüye kullanımıyla doğrudan ilişkili olmadığı belirtildi.

AYM KARARI DİKKATE ALINDI

İptalin bir diğer gerekçesi, dayanak gösterilen cezayla ilgili kanun maddesine dair AYM kararı oldu. "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan verilen hapis cezası, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili maddeyi iptali sonrasında Van Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırıldı ve Hazir bu suçtan beraat etti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, oy birliğiyle davacının istinaf başvurusunu kabul ederek, ilk derece mahkemesi kararını kaldırdı ve görevden uzaklaştırma işlemini iptal etti. Yargılama giderlerinin idareye yüklenmesine hükmolundu. İçişleri Bakanlığı'nın kararı 30 gün içinde Danıştay'a taşıma hakkı bulunuyor. Başkanın göreve dönüş sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.