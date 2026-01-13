MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'deki komisyonda hazırlıkları süren ortak rapor ve gündemdeki kayyum uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız, bazı başlıkların muhalefet şerhi olmadan uzlaşıldığını belirtti, kayyumlar konusunda ise yeni bir öneri sundu. İnfaz yasasına ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayan Yıldız, “Sıfırdan bir infaz yasası çıkarılmalı” dedi.

ORTAK RAPOR İÇİN SON AŞAMA

Yıldız, komisyon çalışmalarının sonuna yaklaşıldığını belirterek şunları söyledi:

“Şimdi raporun sonuna geldik, yaklaştık. Bundan sonra bir toplantı daha yaparız. Tahmini söylüyorum. Sonra rapor çıkar. Müşterek raporumuz çıkar. Başlıklar anlaşabildiğimiz yani müşterek yazabileceğimiz, muhalefet şerhi koymadan hazırlayacağımız başlıklar tespit edildi.”

Başlık sayısının önemli olmadığını kaydeden Yıldız, “Bunların altı, yedi, sekiz olmasının önemi yok. Konuşurken bu azalır, çoğalabilir. O görüşmeler sırasındaki gelişmelere bağlı” dedi.

Komisyon çalışmalarında gündeme gelen kayyum konusuna da değinen Yıldız, MHP'nin 118 sayfalık raporunda bu başlığa yer verilmediğini Ancak MHP'nin bu konuda görüşü olduğunu belirten Yıldız, kayyum yerine halkın seçtiği kişi olması gerektiğini vurguladı:



““Kayyum meselesini bazı partiler, ana raporlarında dile getirmişti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sunmuş olduğu 118 sayfalık raporda kayyum uygulaması ile ilgili bir husus yoktu. Ancak bu demek değil ki kayyum meselesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir fikri olmasın. Bize göre kayyum uygulaması bazen şart olur. Mesela işlenen suçun nevine göre eğer kayyum uygulaması bir zorunluluk halinde ise bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticileri bağlı bulunduğu belediye meclislerinden seçilmesi en azından halk iradesinin muhafazası bakımından daha uygun diye düşünüyoruz. Böyle olması lazım. "

ÖZER VE YILDIZ'IN GÖREVE İADESİ İÇİN KONUŞTU

Yıldız, uygulamanın geçici olması gerektiğini ve “tedbir” niteliği taşıdığını vurguladı.

Yıldız, CHP'li Ahmet Özer ve DEM Partili Ahmet Türk için kayyum uygulamasının 'amacını' aştığını ifade etti.

Özer ve Türk'ün göreve iade edilmesi gerektiğini belirten Yıldız şunları dile getirdi:

"Ve önümüzde de örnekler var tabii mesela. Bu tedbirin niyeti niteliğinde olduğunu da unutmayalım. Yani kayyum atamaları tedbirdir. Davanın başından sonuna kadar bazen uygulanıyor ama şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım Mesela sayın genel başkanımızın iki Ahmet diye tabir ettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özel'in duruşmaları, davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer yani komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın, amacı da aşmış bir uygulama olduğunu görürüz. Yani kısaca özetlemek gerekirse Ahmet Özen'le Ahmet Türk'ün göreve iadesi önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur.”

UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

Gündemdeki umut hakkı tartışmasına dair bir soru üzerine Yıldız, kendi raporlarında bu başlığa yer verdiklerini belirterek, “Umut hakkı bizim raporumuzda var. Ortak raporda bilmiyoruz. O konuşmayla çıkar” dedi.

YENİ AF GELİYOR DENMİŞTİ! SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Yıldız, kamuoyunda yeni bir “af” düzenlemesi olarak yorumlanan açıklamalarına da açıklık getirdi: