İmamoğlu'ndan AKP'nin İBB karşıtı afişlerine '31 Mart' hatırlatmalı yanıt: Afişlerde kazanan değil kaybedenler vardı

İBB davasına kısa bir süre kala AKP İstanbul'da birçok noktaya İBB karşıtı afişler astı. Söz konusu afişlere CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

İmamoğlu, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimler sonuçlanmadan AKP'nin İstanbul'un dört bir yanını 'Kazandık' afişleriyle donatmasını hatırlatarak "Şimdiden kaybetme kampanyanız hayırlı olsun. İstanbul’da millet sizi hayatından sildi, şimdi sıra Türkiye’de" dedi.

AKP'nin İstanbul'un dört bir yanına astığı İBB karşıtı afişleri

"İSTANBUL’DA MİLLET SİZİ HAYATINDAN SİLDİ, ŞİMDİ SIRA TÜRKİYE’DE"

298 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, AKP'nin afişlerine Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından gösterdiği tepkide şunlara yer verdi:

"31 Mart 2019 gecesini hatırlarsınız. İstanbul’un her tarafında kazandık afişleri asıldı. Ama afişlerde kazanan değil, kaybedenler vardı. O gün hakikati aşındırmanın bedelini daha büyük kaybederek ödediler.

Hakikate bakmaya cesaret edemeyen iktidar, kara çalmaya, yalana, iftiraya sığınıyor. Binlerce sayfa iddianame yazdınız, halka anlatamadınız. Binlerce billboard’u gerçeği çarpıtan afişlerle donattınız, yine halka anlatamayacaksınız. Çünkü hakikate ihanet eden, millete ihanet eder. Oysa bu millet, kendi gerçeğini billboardlardan değil mutfağından biliyor. Pazardan biliyor. Okulda aç kalan çocuğundan, umutsuz gencinden, yoklukla sınanan emeklisinden biliyor.

Şimdiden kaybetme kampanyanız hayırlı olsun. İstanbul’da millet sizi hayatından sildi, şimdi sıra Türkiye’de. Millet kazanacak!"

AKP'NİN ERKEN ASTIĞI 'ZAFER' AFİŞLERİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sürecinde sonuçlar açıklanmadan AKP hızlı davranarak İstanbul'un birçok noktasında 'Teşekkürler İstanbul, gönül belediyeciliği kazandı' yazılı afişler asmıştı.

AKP'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde sonuçlar açıklanmadan astığı zafer afişleri

AKP'nin İmamoğlu karşısına çıkardığı adayı Binali Yıldırım ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerinin yer aldığı afişler, CHP'nin adayının kazanmasının ardından toplatılmıştı.

Siyasette yeni seviye: İstanbul sokaklarını İBB karşıtı afişlerle donattılar

İBB DAVASI DURUŞMASI 9 MART'TA

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsinin istendiği İBB davasının ilk duruşması 9 Mart 2026'da görülecek.

Davada İmamoğlu ile birlikte 200'den fazla kişi yargılanacak.