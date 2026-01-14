Siyasette yeni seviye: İstanbul sokaklarını İBB karşıtı afişlerle donattılar

Son yerel seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinin 19 Mart İBB operasyonları ile sona ermesiyle Türkiye yepyeni bir siyasi döneme giriş yaptı. İkinci defa İBB başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından seçimlere girememesini sağlayacak olan diploma iptali ile karşılaştı. Bu adımı hemen bir gün sonra İmamoğlu ve onlarca İBB bürokratının şafak operasyonları ile gözaltına alınması takip etti.

23 Mart 2025 tarihinden bu yana cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve onlarca bürokrat Silivri'de tutuklu halde bulunuyor.

SİYASETTE YENİ SEVİYE: İSTANBUL SOKAKLARI İBB KARŞITI AFİŞLERLE DONATILDI

Belediye başkanı İmamoğlu ve özel kalemi dahil onlarca İBB bürokratının tutuklu olmasının ardından iktidarın CHP'li belediyelere yönelik baskıları hız kesmeden devam ediyor. Baskılar devam ederken AKP'nin son kampanyası ise hayli tepki topladı.

İBB'ye bağlı reklam şirketlerine de kayyum atanmasının ardından AKP'nin yaptığı yeni kampanyasında belediyenin çalışmadığını ima eden ifadeler paylaşılıp, "Senin hayatından gidiyor" sözleri kullanıldı.

Örneğin Çağlayan Adliyesi’nin yanına "Borçlanmak ihanettir dediler. İBB’nin borcunu 350 milyar liraya çıkardılar" ifadelerinin yer aldığı bir afiş asıldı.

AKP'den duruşma öncesinde adliye çevresine dev afiş

TEPKİ YAĞDI

İBB Başkanı İmamoğlu ve onlarca bürokratının tutuklu olduğu süreçte belediyeyi çalışmamakla itham eden afişler sosyal medyada AKP'li isimler tarafından paylaşılınca tepkiler de beraberinde geldi.

Gazeteci Yavuz Oğhan bu afişlere tepki gösterenler arasında yer aldı. Sosyal medya hesabından konu hakkında tepkisini dile getiren Oğhan, İBB başkanı ve kritik bütün bürokratların cezaevinde olduğunu ve reklam şirketlerine kayyum atandığını hatırlattı.

Muhalefetin elinin kolunun bağlandığını aktaran Oğhan, imkansızlıklara rağmen işlerin yürüdüğünü şu sözlerle aktardı:

"AK Parti İstanbul’da yeni bir kampanya başlatmış, reklam panoları bu kampanyanın sloganı ile donatılmış. İBB Başkanını, bütün kritik bürokratlarını etten püften gerekçelerle cezaevinde tutacaksın, özel şirketlerin elindeki bütün panolara kayyumla el koyacaksın ve o panolardan AK Parti propagandası yapacaksın. Siz herkesi kör alemi sersem mi sanıyorsunuz? Rakibin elini kolunu bağla, sonra niye iş yapmıyorsun diye sorgula. Üstelik bütün imkansızlıklara rağmen işler yürürken. Yok böyle bir pişkinlik!"

"SİZİN SİYASETİNİZ BU: BİLBOARD SİYASETİ!"

AKP tarafından İstanbul'u donatan afişlere tepki gösteren isimlerden birisi de CHP PM üyesi Serkan Özcan oldu. Sosyal medya hesabından AKP'nin son kampanyasını 'bilboard siyaseti' olarak tanımlayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanamadığınız seçimleri kazanmış gibi yaparsınız, seçilmiş Belediye Başkanı bizzat sizin tarafınızdan zindanlara atılmamış gibi haya etmeden konuşursunuz, İstanbul’a ihanet eden sanki siz değilmişsiniz gibi davranırsınız, seçimlerde kaybetmekten korkup, aday olamasın diye rakibinizin diplomasını bile almaya çalışırsınız.

Sizin siyasetiniz bu işte:

“Billboard siyaseti” !!!"

SOYLU'NUN PAYLAŞIMLARINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İBB'yi hedef alan afişleri paylaşan AKP'li isimlerden birisi de İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu oldu. Sosyal medya hesabından afiş görselleri paylaşan Soylu'ya kullanıcılar tarafından yoğun tepki gösterildi.

Vatandaşlar özellikle ekonomi nedeni ile kendi hayatlarından gittiğini, bunun da sebebinin 23 yıllık AKP iktidarı olduğunu ifade eden yorumlar yaptı. Paylaşımı binin üzerinde yorum alırken bu yorumların çok büyük bir kısmı AKP yönetimine olan itirazlardan oluştu.

Soylu'nun paylaşımında gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

-Bir ara AKP’ye hesap soruyordunuz ne oldu o iş ? *** 23 yıldır iktidarsınız, yapabildiğiz insanlara açlık sınırının altında maaş ödemek. Türkiye sekiz yıldır ağır ekonomik krizde, önce bunu bir çözseniz değil mi ? -Toplanma alanlarına AVM ler yaptılar

Kentin kalbine gökdelenler diktiler

Askeri kışlaları boşaltıp imara açtılar

Lüks konutlar villalar yaptılar,

Sazlıdereyi bitirdiler

Bir inst uğruna kanal istanbulu başlattılar

İstanbula ihanet ettiklerini söylediler *** -Dolar 43,15 tl

Euro 50,30 tl

1 kilo kuzu sırt 2100 tl

1 kilo dana eti 1600 tl

Ev kiraları 25bin tl den başlıyor.

Emekli 20bin tl

Asgari 28bin tl Yaptığınız köprülerden,yollardan geçemiyoruz pahalılıktan. Sen neyden bahsediyorsun???!! *** -İstanbul'a bir milyonun üzerindeki sığınmacıyı CHP doldurmadı!! İstanbul ve ilçe belediyeleri halka verdiği aksatması için bütün kadrolarını tutuklandı. Öyle olduğu halde vatandaşa AKP'den fazla hizmet getirdiler. Yapılan algıya kimse inanmıyor. *** -Geçtiğimiz çeyrek asır sayenizde hepimizin hayatından gitti evet. *** -Bırak İstanbul’u Türkiye’yi yönetemiyorlar!

EKREM İMAMOĞLU DA YANITINI VERDİ

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meydanları İBB karşıtı afişler ile donatan AKP'ye, paylaştığı video ile yanıt verdi.

İmamoğlu aynı zamanda yurttaşları Beşiktaş'ta yapılacak 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine davet etti.