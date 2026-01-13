İBB davasına 2 aydan kısa bir süre kala: AKP'den duruşma öncesinde adliye çevresine dev afiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonların ilkinde gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'ta tutuklanan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istenirken 'İBB davası'nda ilk duruşma tarihi ise 9 Mart olarak belirlendi.

19 Mart'ta başlayan soruşturmalarda 122 tutuklu bulunurken 402 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer alıyor. İddianame 3 bin 900 sayfadan oluşuyor.

İBB davası tutuklularının aileleri gözyaşları içinde konuştu: 'Bir yılımız Silivri yollarında geçti'

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNİN HEMEN YANINA DEV AFİŞ

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası”nın ilk duruşmasına 2 aydan daha az bir süre kalmışken AKP'den dikkat çeken bir adım geldi.

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre, AKP İstanbul İl Teşkilatı, Çağlayan Adliyesi’nin hemen yanında bulunan alana dev bir afiş astı.

Son Dakika | İBB Davası'nda ilk duruşma tarihi belli oldu

AFİŞTE EYLEMLERİN SEMBOLÜ SARAÇHANE DE YER ALDI

Afişte, İBB'ye yönelik soruşturmalara tepki olarak başlatılan eylemlerin sembolü haline gelen Saraçhane’deki İBB binasının görseli yer alıyor.

Üzerinde ise, “Borçlanmak ihanettir dediler. İBB’nin borcunu 350 milyar Türk lirasına çıkardılar” ve “Senin hayatından gidiyor” ifadeleri yazılmış durumda. Afişin üzerinde AKP logosu da bulunuyor.

Afişin 9 Mart’ta görülecek ilk duruşma öncesinde asılması dikkatlerden kaçmadı.