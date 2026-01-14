CHP'nin direnişi 300'üncü gününde! Millet iradesine Beşiktaş'tan sahip çıkıyor

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin 'Erken seçim ve İmamoğlu'na özgürlük' talebiyle başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 81'inci adresi İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.

CHP'nin Beşiktaş'ta düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi (14 Ocak 2026)

Son Dakika | Özgür Özel'den Erdoğan'a Tayfun Kahraman çağrısı! "Ölünce mi rahat edeceksiniz"

MİLLET İRADESİNE BEŞKİTAŞ'TAN SAHİP ÇIKIYOR

Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge binlerce yurttaş soğuk havaya aldırış etmeden yoğun katılım sağladı.

Yurttaşlar mitingde 'Rıza Akpolat'a özgürlük' pankartları taşıdı (14 Ocak 2026)

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşların bir araya geldiği Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda CHP'li isimlere yönelik tutuklamalar ile igili açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Merhaba Beşiktaş’ımızın güzel insanları! Merhaba İstanbul’un güzel insanları! Kışın ortasındayız. Hava soğuk mu soğuk. Ayaz iliklere kadar işliyor. Bu saatte herkesin evinde barkında olması beklenir ama bu meydanda terliği çıkaranlar, pijamayı çıkaranlar, korkuyu evde bırakıp eyleme gelenler var" ifadeleriyle başlayan Özel şöyle devam etti:

"Günlerdir hep şunu söylüyorum: Eğer, eğer korkmuyorsak, mücadeleden yılmıyorsak inanın ki bu sizin verdiğiniz desteğe, sizin kararlılığınıza, bu meydanların enerjisine bağlıdır. Burada olanları, bir de yüreği burada olanlar var. Bugün 88 yaşında bir amcamdan kızıyla selam aldım, Ayşe Hanım’dan. Diyor ki: "Genel başkan çağırıyor ama kalkıp da gidemem, çok yaşlıyım. Vallahi pijamayı çıkarıp pantolon giyiyorum sırf genel başkana mahcup olmayayım diye." Yüreğinden öpüyorum amcamı. Bu meydanda olanları ve gönlü bu meydanda olup bu meydana gelemeyenleri saygıyla selamlıyoruz.

"Genel başkan çağırıyor ama kalkıp da gidemem, çok yaşlıyım. Vallahi pijamayı çıkarıp pantolon giyiyorum sırf genel başkana mahcup olmayayım diye." Günler aylar geçti, takvimler birer birer döküldü ve tam tam 300 gün oldu 19 Mart darbesinden beri. Ve bu gece bu meydandayız, Beşiktaş meydanındayız. İki anlamı birden var bugünün. Bugün 19 Mart darbesinin 300. günü ve Beşiktaş’ın evladı Rıza Akpolat’ın tutukluluğunun birinci yılındayız bu kara günde. Bu 365 kara güne, darbeden beri geçen 300 kara güne, bu günlerde şu güzel insanlara, şu suçsuz insanlara, bu ailelere, bu evlatlara bunları çektirenlere bir çift sözüm var: Er ya da geç o sandık gelecek! Er ya da geç AK Parti’nin kara düzeni bitecek! Bu rejim yıkılacak, adalet gelecek!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Beşiktaş'ta Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde (14 Ocak 2026)

İfadelerini yurttaşların 'Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek' sloganları eşliğinde sürdüren CHP Genel Başkanı Özel, "Hatırlayalım hep beraber. Önce, önce 31 Mart seçimlerinde millet bir karar verdi. O kararla partimiz 47 yıl sonra ilk kez bir seçimden birinci parti olarak çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi de kurulduğu günden beri ilk kez bir seçimi kaybetti ve ikinci parti oldu. Biz 47 yıl boyunca asla ve asla dönüp de milletin iradesine karşı, milletin sözünün üstüne söz söylemedik. Üzüldük, hatayı kendimizde aradık. Millete çatmadık, millete küsmedik. Sandığa sırtımızı dönmedik. Demokrasiden umudu kesmedik" dedi.

"KAZANIRKEN 'MİLLİ İRADE, MİLLİ İRADE' DİYENLER, KAYBEDİNCE NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR"

"Ama bir kez seçim kaybedenler, kazanırken "milli irade, milli irade" diyenler, kaybedince ne yapacaklarını şaşırdılar" diyen Özel şöyle devam etti:

"Buradan hatırlatmak isteriz ki hem de bunu bu meydana değil, bunu CHP’lilere, Millet İttifakı’nda olanlara değil, bunu AK Partililere söylüyorum: Bir kişinin, bir hareketin, bir partinin demokratlığı seçim kazandığı akşam ne yaptığıyla ölçülmez, seçim kazanınca ne yaptığıyla ölçülmez. Bir hareketin, bir partinin demokrat olup olmadığına seçimi kaybedince ne yaptığına bakılır."

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Aziz İhsan Aktaş ile ilgili soruşturmada tutuklanmasını hatırlatan Özel, "Rıza kardeşime şunu söylüyorum: Aziz İhsan Aktaş örgütünün mensubuymuş Rıza Akpolat. Aziz İhsan Aktaş 704 yılla yargılanıyor, ortalıkta geziyor ama Rıza Akpolat; Meclis'ten, Sayıştay'dan, Yargıtay'dan, Türk Hava Yolları'ndan ve AK Partili yüzlerce belediyeden iş alan bu kişi geziyor. İş aldığı yerlere tek bir soru sorulmuyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş aldığı AK Partili belediyelere tek soru sorulmuyor, bir dosya istenmiyor ama Rıza Akpolat bir yıldır haksız yere tutuklu olarak içeride yatıyor. Buradan Rıza Akpolat'ı da Belediye Başkan Yardımcımız Ali Rıza Yılmaz'ı da belediye meclis üyelerimizi de; "İftira atın yoksa yıllarca çıkamazsınız" dendiği halde "Biz kimseye iftira atacak insanlar değiliz" deyip ahlaksız teklifleri reddeden bütün bürokratlarımızı da sevgiyle, saygıyla kucaklıyoruz."

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte üniversiteli öğrencilerinin kendilerine yönelik desteğini hatırlatan CHP Genel Başkanı Özel, Başta İstanbul Üniversitesi'nin, Boğaziçi'nin, İTÜ'nün ve İstanbul'daki tüm üniversitenin öğrencilerinin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Sürecin başlamasının ardından düzenlenen eylemlerde kendilerini yalnız bırakmayanlara da seslenen Özel, "Gözaltındaki kendi evladıymış gibi dört gün gece gündüz Vatan Emniyet'in önünde toplananların, Saraçhane'ye akanların, engelleri kaldırıp iradesine sahip çıkanların önünde, hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'ye yönelik soruşturma için kullandığı 'ahtapot' sözlerini yeniden gündeme getiren CHP Genel Başkanı, "Hani... hani ahtapot vardı hani? Kolları vardı hani? Hani iddianame çıkınca birbirimizin yüzüne bakamayacaktık hani? Hani iddianame çıkınca insan içine çıkamayacaktık hani? İnsan içine çıkamayacak biri varsa o savcıyı oraya atayandır" diyerek şu sözleri sarf etti:

"O savcıya inanıp da yaz boyu bize iftira atandır. 300. gün üşenmeden kayda geçiriyorum. 560 milyar yolsuzluk dediler, 560 kuruşunu iddianamede ispat edemediler. Bin iki yüz cep telefonu alınıp dağıtıldı dediler, iddianameye yazamadılar. Tek bir kanıt bulamadılar. Bu yalanın altında utanmadan altında kaldılar."

İmamoğlu'ndan AKP'nin İBB karşıtı afişlerine '31 Mart' hatırlatmalı yanıt: Afişlerde kazanan değil kaybedenler vardı

AKP'NİN İBB KARŞITI AFİŞLERİNE CHP'DEN YANIT

AKP'nin İstanbul'un dört bir yanına İBB karşıtı afişelerine Beşiktaş mitinginde tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP hakkında hakaret davası açacaklarını duyurdu.

"Belediye bürokratlarını tutukladılar malum. Belediyeye iş yapan bütün şirketleri topladılar. Bu şirketlere kayyum atadılar, bu şirketlere el koydular. Sonra bu şirketlere teklif sundular. Şunu imzalarsan çıkarsın" diyen Özel, "Bu iftirayı atarsan şirketini geri alırsın. Onu yaparsın, bunu yaparsın. O şirketlerin içinde İstanbul'daki bu reklam panolarını, billboard'ları ihale ile alan bütün şirketler vardı. Bu şirketlere kayyum atadılar. Şimdi çıkmışlar o reklam panolarının tamamında AK Parti'nin, AK Parti'nin yeni iftiralarını koymuşlar; oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldırıyorlar" şeklinde konuştu.

"SAHTEKARLAR SİZİ"

Söz konusu afişlerin yer aldığı reklam panolarının bir kısmının İBB'ye yönelik operasyonda sahibi gözaltına alınan İlbak Grubu'na ait olduğunu hatırlatan CHP Lideri, "Adamcağız dedi ki "Ben CHP ile değil esas AKP ile iş yaptım yıllarca" dedi. Bıraktılar, sonra o şirketin bütün panolarına bugün AK Parti'nin ilanlarını astılar" dedi.

AKP'nin afişlerinde yer alan ifadelere sert sözlerle tepki gösteren Özgür Özel, "İlanlarda diyor ki "Senin hayatından gidiyor" diyor İstanbullulara. İlan ilan değil kuyruklu yalan, kuyruklu yalan. Diyor ki mezarlıklar imara açıldı" dedi ve meydanda bir araya gelen yurttaşlara "İstanbul'da imara açılan mezarlık duyan oldu mu?" sorusunu yöneltti. Kalabalık ise hep bir ağızdan Özel'in sorusunda 'Hayır' yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin 'CHP İBB'deki metro inşaatlarını durdurdu' şeklindeki iddialarına daha önceki bir olayı hatırlatarak şöyle yanıt verdi:

"Diyor ki İBB'nin borçları katlandı. Daha Aralık ayında yurt dışından alınan vadesi gelen 655 milyon dolar borç ödendi yurt dışına, borç ödendi. Diyor ki metroları durdurdular. Aha buradan mecliste ulaştırma bakanı oldu o dönemin raylı sistemlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı. Adil Bey'di değil mi? Meclis'te bunu ilk söyledi "metroları durdurdunuz". Çıktım karşısına. Dedim ki "Burada 10 tane metro inşaatı. Senin döneminde, senin yazınla kaynak bulunamıyor diye sen durdurmuşsun" . Yutkunuyor.

"Burada 10 tane metro inşaatı. Senin döneminde, senin yazınla kaynak bulunamıyor diye sen durdurmuşsun" Ne yaptı Ekrem İmamoğlu? Japonya'dan bir evladımızı, Pelin Hanım'ı; Japonya'daki hızlı tren sistemlerinin başındaki Pelin Hanım'ı aldı getirdi. Raylı sistemlerin başına koydu. Genel sekreter yardımcısı yaptı. Dünyada metroya kredi deyince Pelin Hanım'ı görenler şapka çıkardı.

Kaç metro inşaatı yapıyoruz? 10 tane yapıyoruz. Şu an 7 tanesi devam ediyor. 10 metronun 10'unu da biz harekete geçirdik. 3 tanesi bu yıl içinde açılıyor, 7 tanesinin inşaatı devam ediyor. Bitenlere test sürüşüne ben gidiyorum ben! Sahtekarlar sizi! 3'ü açıldı. Birini Ekrem Başkan'la ben açmıştım. 3'ünü bu sene açıyoruz 6, 4 tanesinin de inşaatı gelecek sene devam edecek. Duran bir metro yok."

"YALANDA İFTİRADA REKOR KIRIYORSUNUZ"

"Şu anda açıkça söylüyorum, Pelin Hanım'la geçen açılışta konuşmuştum. Önümüzdeki günlerde metro açılışına başvurduk, Guinness Rekorlar Kitabı'nı getiriyoruz" diyen Özel, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu, bir günde en çok metro ilerlemesi yapan il oldu. Rekorlar kitabına geçiyoruz, siz yalanda iftirada rekor kırıyorsunuz. Sahtekarlar sizi!"

Ayrıntılar geliyor...

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU 298 GÜNDÜR BULUNDUĞU HÜCRESİNDEN YURTTAŞA SESLENDİ

İBB davasında hakkında 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun kaleme aldığı mektup, Beşiktaş mitinginde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okundu.

İmamoğlu cezaevindeki hücresinden yazdığı mektupta şunlara yer verdi:

“Güzel İstanbullular, güzel Beşiktaşlılar… Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, gözlerinin içi gülen çocuklar, cesur gençler… Her birinize teker teker sarılıyorum, hasretle kucaklıyorum. Sizleri çok özledim. Adalet mücadelesinin yılmaz neferlerinin, boyun eğmeyenlerin meydanına hoş geldiniz. İyi ki buradasınız, bu güzel meydandasınız. İyi ki dayanışmanın, umudun ve cesaretin sesini yükseltiyorsunuz. Milletin iradesine vurulan darbenin, bizlere yapılan zulmün karşısında dimdik duruyorsunuz. Sağ olun, var olun.”

“MİLLETİN GÖNLÜNDE ONLAR YOK, BİZ VARIZ”

“Beşiktaş’ın muhafızı, Beşiktaşlıların iradesi Rıza Akpolat kardeşimi ve tüm diğer arkadaşlarımızı hapsedenler, bir büyük korkuya esir düşmüşlerdir. Onları yakıp kavuran bu korku, millete hesap verme korkusudur. Biz iş başına gelmek, vatandaşa hizmet etmek için gün sayarken, onlar milletin karşısına çıkmamak için sandıktan kaçıyorlar. Çünkü milletin gönlünde onlar yok, biz varız. Biz icraatlarımızla, hizmetlerimizle vatandaşın gönlüne girdik. Milletin parasını doğrudan millete verdik. Halka ait ne varsa işgalden kurtardık, halkın kullanımına açtık. Bu sayede neler başardığımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Sadece bu meydanda yarattığımız büyük değişim bile icraatçı, halkçı yönetim anlayışımızın özünü göstermeye yeter.”

“İSTANBUL’UN MUHAFIZI OLMA BİLİNCİYLE HAREKET ETTİK”

“Barbaros Meydanı, İstanbul’un ‘adı var, kendi yok’ meydanlarından biriydi. Kamusal alanlar işgal edilmişti, vatandaşın denizle bağı kopmuştu. Artık bir güvenlik riski oluşturan çelik köprü yolu kaldırdık, burayı yeniden düzenledik. Vatandaşımızı meydanla ve denizle buluşturduk. Gezme, dinlenme, buluşma imkanları sağladık. Alana yeni ağaçlar, yeni yeşil bölgeler kazandırdık. Asla birilerine rant yaratma düşüncesinde olmadan, sadece ve sadece vatandaşın faydasını gözeterek, İstanbul’un muhafızı olma bilinciyle hareket ettik.”

“BUNLARI BİR KİŞİNİN DEĞİL, AZİZ MİLLETİMİZİN EMRİNE AMADE OLDUĞUMUZ İÇİN YAPTIK”

“Beşiktaş’ta ulaşımı kolaylaştırmak için Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını ve Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı’nı açtık. Karanfilköy’de 60 yıllık mülkiyet sorununu çözdük, hak sahiplerini depreme dayanıklı evlerine kavuşturmak için adım attık. Kabataş Transfer Merkezi’ni açtık. Bebek ve Kuruçeşme sahillerini yeniledik, güçlendirdik, parklarımızı yeniledik. Beşiktaş’ın altyapı sorunlarını çözdük. Çocuklarımıza, gençlerimize, annelerimize çok büyük sosyal destekler verdik. Bütün bunları bir kişinin değil, aziz milletimizin emrine amade olduğumuz için yaptık.”

“BİZİ ENGELLEYEMEYECEKLER”

“Hizmet ve icraat mücadelemizi durdurmak için hukuku ayaklar altına alıp, bana, Rıza Akpolat başkanımıza ve tüm belediye başkanı arkadaşlarıma her türlü zorbalığı yapanlar bilsinler ki bizi engelleyemeyecekler. İktidara geleceğiz ve çok daha fazlasını yapacağız. Ekonomide, eğitimde, yargıda, sağlıkta, devletin sunduğu tüm imkanlarda adaleti hakim kılacağız. Bu hükümetin en çok mağdur ettiklerinin, dar gelirlilerin, emeklilerin, gençlerin ve kadınların hayatını kolaylaştıracak, güzelleştirecek adımlar atacağız.”

“KAZANAN BİZ OLACAĞIZ. KAZANAN 86 MİLYON OLACAK”

“Herkesin emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını sonuna kadar aldığı, çok güçlü, yenilikçi, verimli bir üretim ekonomisi inşa edeceğiz. Sadece hukukun ve demokrasinin sınırları içerisinde hareket eden, millet iradesine tabi ve vatandaşa sonuna kadar saygılı bir devlet yapısı kuracağız. Hep birlikte başaracağız. Dalga dalga büyüyeceğiz. Birleşe birleşe güçleneceğiz. En zor şartlar, en ağır baskılar altında bile hukuk ve demokrasi nasıl savunulurmuş, seçim nasıl kazanılırmış, dünyaya göstereceğiz. Yolumuz ne kadar uzun ve çetrefilli olursa olsun, kazanan biz olacağız. Kazanan 86 milyon olacak. Adaletsizlik, liyakatsizlik, merhametsizlik son bulacak ve her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak, çünkü biz çoğalacağız. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına. Kalın sağlıcakla.”

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

RIZA AKPOLAT: ASLA TESLİM OLMAYCAĞIM

17 Ocak 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kaleme aldığı mektup geçtiğimiz günlerde ev hapsi kaldırılan eşi Yeşim Akpolat tarafından okundu.

Akpolat cezaevinden yazdığı mektupta şunlara yer verdi: