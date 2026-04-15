Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullara düzenlenen saldırılar nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı mesajı yayımladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki okullarda düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıların kendilerini derinden üzdüğü belirtilen Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Kardeş Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz" ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE HALKINA SABIR VE GÜÇ TEMENNİ EDİYORUZ"

Söz konusu taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Kardeş Türkiye’de bugün ve dün okullarda meydana gelen silahlı saldırı olayları bizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin üzüntüyle başsağlığı diliyor; bu şiddetten etkilenen herkesle, kardeş Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, bu zor günlerde kardeş Türkiye halkına sabır ve güç temenni ediyoruz."

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DA PEŞ PEŞE OKUL BASKINLARI

Salı günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi yaralanırken, 19 yaşındaki saldırgan aynı silahla intihar etti.

Şanlıurfa'daki bu olayın ardından bir okul baskını da Kahramanmaraş'ta meydana geldi.

Çarşamba günü Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokuluna silahla gelen 14 yaşındaki saldırgan, çevreye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu biri öğretmen, sekizi öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken; 13 kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinde hayatına son verirken, babası ve annesi gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

