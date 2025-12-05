AYM 6 parti için malî denetim kararını duyurdu

Anayasa Mahkemesi (AYM), altı siyasi partinin 2021 ve 2022 yıllarına ait mali denetimlerinin kanunlara uygun olduğuna karar verdi. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

HANGİ PARTİLER DENETLENDİ?

Yüksek Mahkeme'nin kararlarına göre, Doğru Yol Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin 2021 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi. Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve Sağduyu Partisi'nin ise 2022 yılı hesapları denetlendi.

Siyasi partilere mali denetim!

"HESAPLAR DOĞRU VE KANUNA UYGUN"

Anayasa Mahkemesi, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu altı siyasi partinin ilgili yıllara ait kesin hesaplarının mevcut bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti. Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.