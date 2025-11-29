Ayasofya'ya kamyon sokmuştu: Erdoğan'ın arkadaşı Diyanet Vakfı'nın heyetine girdi

Ayasofya'ya kamyon sokmuştu: Erdoğan'ın arkadaşı Diyanet Vakfı'nın heyetine girdi
Yayınlanma:
Diyanet Vakfı’nda kritik değişim: Arpaguş ve Erdoğan’a yakın isimler mütevelli heyetine girerken, Fatih Kurt dönemi sona erdi. Lisede Ayasofya'ya kamyon sokma görüntüleriyle dikkat çeken Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy'un yer alması dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yönetimindeki kritik kurumlardan biri olarak bilinen Diyanet Vakfı’nın Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Yeni mütevelli heyeti listesinde dikkat çeken isimler yer alırken, bazı eski üyelerin dönemi sona erdi.

Birgün'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un eniştesi Fatih Kurt, yeni dönemde mütevelli heyetine giremezken, kadrosunun bulunduğu Gaziantep Üniversitesi’ne geçeceği ve Diyanet’teki görevine tamamen veda edeceği öğrenildi.

ARPAGUŞ'A YAKIN İSİM HEYETTE

Diyanet Vakfı tarihinde bir ilk olarak, Diyanet İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, mütevelli heyetine seçildi. Kazancı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un arkadaşı ve hemşerisi olarak dikkat çekiyor. Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün de heyete dahil oldu.

Başkan yardımcısı pozisyonundaki Fatih Mehmet Karaca ve Hüseyin Hazırlar ise yedek üye olarak görevlendirildi.

AYASOFYA'DA KAMYON GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresinden Hasan Gürsoy da mütevelli heyetinde yer aldı. Gürsoy, son olarak Ayasofya’ya kamyon sokulmasını içeren çalışmalara ilişkin ihaleyi almasıyla gündeme gelmişti.

Ayasofya'ya kamyon sokmuşlardı: İhaleyi Erdoğan'ın arkadaşı almışAyasofya'ya kamyon sokmuşlardı: İhaleyi Erdoğan'ın arkadaşı almış

AKP BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKİYOR

Erbaş döneminde mütevelli heyeti üyesi olan Ahmet Akça, tekrar listeye girmesiyle dikkat çekerken, Hatice Boynukalın Şenkardeşler de heyete seçilen diğer bir isim oldu. Boynukalın, eski Ayasofya Camii başimamı Mehmet Boynukalın’ın kardeşi ve eski AKP Gençlik Kolları Başkanı ile bağlantılı olmasıyla öne çıkıyor.

Yeni mütevelli heyeti, başkan Prof. Dr. Safi Arpaguş liderliğinde şu isimlerden oluşuyor:

Prof. Dr. Safi Arpaguş

Prof. Dr. Ahmet İshak Demir

Prof. Dr. İsmail Safa Üstün

Dr. Hafız Osman Şahin

Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler

Sinan Kazancı

Mehmet Avni Kiğılı

Ahmet Akça

Hasan Gürsoy

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Siyaset
Ahmet Özer: Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağız
Ahmet Özer: Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağız
Öcalan ziyareti sonrası ilk görüşme: Erdoğan ile Kurtulmuş bir araya geldi
Öcalan ziyareti sonrası ilk görüşme: Erdoğan ile Kurtulmuş bir araya geldi