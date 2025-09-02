Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'dan skandal çarpıtma! Kurtuluş Savaşı'nı yok saydı vatandaş da yerin dibine soktu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretten hapis cezası alan Mustafa Armağan, yine skandal sözleriyle gündemde.

Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği Derin Tarih dergisinde, Damat Ferit’in hiçbir zaman olmamış torununun mektubunu yayımlayan Armağan, Kurtuluş Savaşı’nı hedef aldı.

Armağan, Türk Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün hatıratlarından bir bölümü okuyarak çarpıtma yaptı.

Milli Mücadele’nin askerî aşamasına geçiş olarak kabul edilen Birinci İnönü Savaşı ile ilgili anekdotu aktaran Armağan, sanki Kurtuluş Savaşı yaşanmamış gibi, Yunanlıların kendi istekleriyle geri çekildiğini ima etti.

Çarpıtma yapan Armağan, “Buna da zafer diyorlar” diyerek haklıymış gibi konuştu.

Armağan’ın sözleri büyük tepki topladı. Geçmişte FETÖ’nün yayın organlarından Zaman'da yazdığı ve “Gülen’in aslanları” diyerek televizyon programı yaptığı hatırlatıldı.

Atatürk’e hakaret eden, var olmayan bir mektubu bile yayımlayan Armağan’ı sosyal medya kullanıcıları adeta yerin dibine soktu. İşte Armağan’a gelen bazı tepkiler: