Amedspor'un onaylı Kürtçe sloganına para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), göğüs sponsorunun logosuyla birlikte formasında Kürtçe “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) sloganını taşıyan Amedspor’a 110 bin TL para cezası verdi. Ceza gerekçesi, “sportif ekipman talimatına aykırılık” olarak açıklandı.

Diyarbakır temsilcisi Amedspor, bu sezon Tezgel Kom adlı yerel firmayla göğüs sponsorluğu anlaşması yapmıştı. TFF’den alınan resmi onayın ardından takım, Pendikspor maçına sponsor logolu ve Kürtçe sloganlı formayla çıkmıştı. Bu slogan, profesyonel liglerde forma üzerinde yer alan ilk Kürtçe ifade olarak tarihe geçmişti.

Yayıncı kuruluş Yılmaz Vural'ı TFF'ye şikayet etti

ÖNCE ONAY SONRA CEZA

Ancak TFF, Sakaryaspor maçının ardından Amedspor’a para cezası uyguladı. Kararın, formadaki Kürtçe slogan nedeniyle verildiği belirtildi.

Amedspor Başkanı Burç Baysal, söz konusu sloganın ve sponsorluk anlaşmasının daha önce Federasyon tarafından onaylandığını hatırlattı. Baysal, firmanın Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı olduğunu ve söz konusu sloganın da marka tescili bulunduğunu vurguladı.

Cega Medya’ya konuşan Baysal, durumu şöyle değerlendirdi:

“Bu firma ile sponsorluk anlaşmasını, TFF'den alınan resmi onay sonrası yaptık. Şimdi ise daha önce onaylanan aynı slogandan dolayı kulübümüz cezalandırılıyor. Bu açık bir çifte standart ve Kürtçeye karşı açık bir tahammülsüzlüktür.”

Baysal, cezanın yargıya götüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: