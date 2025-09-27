Amedspor'un onaylı Kürtçe sloganına para cezası!

Amedspor'un onaylı Kürtçe sloganına para cezası!
Yayınlanma:
Formasındaki Kürtçe slogan için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay alan Amedspor’a, aynı slogan gerekçesiyle 110 bin TL para cezası kesildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), göğüs sponsorunun logosuyla birlikte formasında Kürtçe “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) sloganını taşıyan Amedspor’a 110 bin TL para cezası verdi. Ceza gerekçesi, “sportif ekipman talimatına aykırılık” olarak açıklandı.

Diyarbakır temsilcisi Amedspor, bu sezon Tezgel Kom adlı yerel firmayla göğüs sponsorluğu anlaşması yapmıştı. TFF’den alınan resmi onayın ardından takım, Pendikspor maçına sponsor logolu ve Kürtçe sloganlı formayla çıkmıştı. Bu slogan, profesyonel liglerde forma üzerinde yer alan ilk Kürtçe ifade olarak tarihe geçmişti.

Yayıncı kuruluş Yılmaz Vural'ı TFF'ye şikayet ettiYayıncı kuruluş Yılmaz Vural'ı TFF'ye şikayet etti

ÖNCE ONAY SONRA CEZA

Ancak TFF, Sakaryaspor maçının ardından Amedspor’a para cezası uyguladı. Kararın, formadaki Kürtçe slogan nedeniyle verildiği belirtildi.

Amedspor Başkanı Burç Baysal, söz konusu sloganın ve sponsorluk anlaşmasının daha önce Federasyon tarafından onaylandığını hatırlattı. Baysal, firmanın Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı olduğunu ve söz konusu sloganın da marka tescili bulunduğunu vurguladı.

Cega Medya’ya konuşan Baysal, durumu şöyle değerlendirdi:

“Bu firma ile sponsorluk anlaşmasını, TFF'den alınan resmi onay sonrası yaptık. Şimdi ise daha önce onaylanan aynı slogandan dolayı kulübümüz cezalandırılıyor. Bu açık bir çifte standart ve Kürtçeye karşı açık bir tahammülsüzlüktür.”

Baysal, cezanın yargıya götüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu cezanın hiçbir hukuki dayanağı yok. Hem sponsorumuz hem de biz bu konuda yasalara uygun davrandık. Bu uygulama sadece sporun değil, dilin ve kültürün de önünü kesmeye çalışmaktır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Siyaset
'Jet Osman' lakaplı valinin açıklayamadığı 98 milyon lira! Altı kişi ölmüştü
'Jet Osman' lakaplı valinin açıklayamadığı 98 milyon lira!
Melih Gökçek'in gong çalması için 42 milyon lira verdiği manken bakın parayı nerede ezmiş
O manken bakın parayı nerede ezmiş