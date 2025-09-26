Yayıncı kuruluş Yılmaz Vural'ı TFF'ye şikayet etti

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Amedspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu’nda oynana mücadelede Amedspor sahadan 2-0’lık üstünlükle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısına gelen Yılmaz Vural’a yayıncı kuruluştan müdahale geldi.

YAYINCI KURULUŞ UYARDI

Yayıncı kuruluş yetkilisi odaya gelerek ilk röportajın kendilerine verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yılmaz Vural ise cevap olarak "Arkadaşlara bir değerlendirme yapayım, hemen gelirim" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural

TFF TEMSİLCİSİ MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine yayıncı kuruluş yetkilisi odadan çıkarken kısa süre sonra TFF temsilcisi odaya girdi. İlk olarak yayıncı kuruluşa konuşulmasını isteyen TFF temsilcisi, "Hocam, prosedürü uygulamak zorundayız. Önce yayıncı kuruluşa çıkmazsanız ceza alırsınız" dedi.

TOPLANTI YARIDA KALDI

Uyarının ardından basın toplantısını yarıda bırakan Yılmaz Vural, odadan ayrılarak yayıncı kuruluşa konuşmaya gitti.