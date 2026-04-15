AKP’ye geçeceği iddia edilmişti: YRP’den o belediye başkanı hakkında ihraç açıklaması

Yeniden Refah Partisi, son günlerde bazı basın organlarında yer alan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Tokat’ın Çat Beldesi Belediye Başkanı Ali Pelit’in AKP’ye katılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

PARTİDEN İHRAÇ KARARI

YRP tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde belediye başkanı seçilen Ali Pelit’in, partinin disiplin kurallarına aykırı eylemleri nedeniyle İl Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda 30 Haziran 2025 tarihinde partiden ihraç edildiği ifade edildi.

“PARTİYLE HERHANGİ BİR İLİŞKİSİ KALMAMIŞTIR”

Açıklamanın devamında, “Son günlerde bazı basın organlarında yer alan ve Ali Pelit’in ‘Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı’ olarak anıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, Pelit’in partiyle herhangi bir ilişkisinin kalmadığı vurgulandı” denildi. Parti yetkilileri, konuyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.