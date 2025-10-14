AKP'nin 'politik magazin' çıkışına CHP'den sert tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toğlantısında kullandığı ifadelere tepki göstererek, "Özellikle yabancı liderlere atıf yaparak sanki tüm bu gelişmeler olurken kendisi yabancı liderlerin yanındaymış gibisinden 'dediler, yaptılar, böyle düşündüler, şu mesajı gönderdiler' gibisinden dış politika anlamına gelemeyecek ama politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım sergiliyor" demişti.

"Cumhurbaşkanımızın net iradesi çok kesindir. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinin içinde olmayı kabul etmezdi, aynı zirvede olmayı kabul etmezdi, aynı masada olmayı kabul etmezdi" ifadelerini kullanan Ömer Çelik'in sözlerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den tepki geldi.

Erdoğan'a göre 'fevkaladenin fevkinde' ama... İşte ABD ziyaretinde çözülmeyen sorunlar

"“GAZZE'DE İYİ İŞ ÇIKARDIN BİBİ" DİYEN TRUMP İLE AYNI MASADA OTURUYOR"

Çelik'e "Erdoğan’ın tavrı bu kadar net ise, neden Netanyahu'ya “Gazze'de iyi iş çıkardın Bibi" diyen Trump ile aynı masada oturuyor" sorusunu yönelten Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: