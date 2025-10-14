AKP'nin 'politik magazin' çıkışına CHP'den sert tepki

AKP'nin 'politik magazin' çıkışına CHP'den sert tepki
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Lideri Özgür Özel'e yönelik, 'politik magazin' sözlerine yanıt verdi. Yücel "Farkındayız, Netanyahu'nun yakın dostu ve suç ortağı Trump'tan aldığınız övgüler başınızı döndürdü ve size muhakeme yeteneğinizi de kaybettirdi…" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toğlantısında kullandığı ifadelere tepki göstererek, "Özellikle yabancı liderlere atıf yaparak sanki tüm bu gelişmeler olurken kendisi yabancı liderlerin yanındaymış gibisinden 'dediler, yaptılar, böyle düşündüler, şu mesajı gönderdiler' gibisinden dış politika anlamına gelemeyecek ama politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım sergiliyor" demişti.

"Cumhurbaşkanımızın net iradesi çok kesindir. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinin içinde olmayı kabul etmezdi, aynı zirvede olmayı kabul etmezdi, aynı masada olmayı kabul etmezdi" ifadelerini kullanan Ömer Çelik'in sözlerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den tepki geldi.

159f754c-9a4d-48d2-bc84-62c00fc87975.jpg

Erdoğan'a göre 'fevkaladenin fevkinde' ama... İşte ABD ziyaretinde çözülmeyen sorunlarErdoğan'a göre 'fevkaladenin fevkinde' ama... İşte ABD ziyaretinde çözülmeyen sorunlar

"“GAZZE'DE İYİ İŞ ÇIKARDIN BİBİ" DİYEN TRUMP İLE AYNI MASADA OTURUYOR"

Çelik'e "Erdoğan’ın tavrı bu kadar net ise, neden Netanyahu'ya “Gazze'de iyi iş çıkardın Bibi" diyen Trump ile aynı masada oturuyor" sorusunu yönelten Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in bugünkü açıklamaları iktidar kanadını ziyadesiyle rahatsız etmiş ki; AKP sözcüsü “Erdoğan'ın tavrı nettir. Netanyahu ile aynı masada olmayı kabul etmez" şeklinde açıklama yapmış. Biz de merak ettik... Erdoğan’ın tavrı bu kadar net ise, neden Netanyahu'ya “Gazze'de iyi iş çıkardın Bibi" diyen Trump ile aynı masada oturuyor? Erdoğan'ın tutumu bu kadar net ise, Netanyahu'nun İsrail Meclisindeki şovuna, düğün sahibi edasındaki tavırlarına, dakikalarca ayakta alkışlanmasına neden tek söz söyleyemiyor?"
  • "Erdoğan bu kadar net ve tutarlı ise Rabia ile Mursi nasıl bu kadar çabuk unutuldu? Sisi nasıl bu kadar çabuk cankuş oldu? Korkma Ömer Çelik bunları sorgulamak "politik magazin" değildir. Farkındayız, Netanyahu'nun yakın dostu ve suç ortağı Trump'tan aldığınız övgüler başınızı döndürdü ve size muhakeme yeteneğinizi de kaybettirdi… Ama soykırıma uğrayan, aylardır açlığa mahkum edilen, şimdi yıkık kentlerine geri dönmeye başlayan Gazzeliler sizden biraz da onların onuruna sahip çıkmanızı beklerdi. Biz yıllardır zulüm gören Filistinlilerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Siz Trump'ın övgülerine mazhar olmaya ve televole siyasetinize devam edin!"

kh.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Siyaset
Canlı yayında açıkladı: Zafer Partisi aday çıkaracak mı?
Canlı yayında açıkladı: Zafer Partisi aday çıkaracak mı?
TBMM Genel Kurulu toplandı: Trafik kanunu değişiyor mu?
TBMM Genel Kurulu toplandı: Trafik kanunu değişiyor mu?