AKP'nin kurucusu iş insanı hakkında yakalama kararı çıkarılmış

AKP'nin kurucusu iş insanı hakkında yakalama kararı çıkarılmış
Yayınlanma:
Gazeteci Barış Terkoğlu, Can Holding soruşturmasında iş insanı Cuneyd Zapsu hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, kararın Zapsu yurt dışındayken kaldırıldığını ve kendisinin tanık sıfatıyla ifade verdiğini öne sürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Can Holding' soruşturması kapsamında AKP'nin kurucularından iş adamı Cüneyd Zapsu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun duyurduğu habere göre, Zapsu yurt dışında bulunduğu sırada çıkan yakalama kararı yapılan temasların ardından 'tanık' olarak ifadeye çağırılmaya çevrildi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde sürpriz gelişme! Ruslara yeni ortak geliyor iddiasıAkkuyu Nükleer Santrali'nde sürpriz gelişme! Ruslara yeni ortak geliyor iddiası

AKP’li isimden 'iç hesaplaşma' çıkışı: Sanki birileri kaçmasına göz yumduAKP’li isimden 'iç hesaplaşma' çıkışı: Sanki birileri kaçmasına göz yumdu

Terkoğlu'nun bildirdiğine göre, Zapsu iddialar hakkında sorulara yanıt vermedi.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturması yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma genişletilerek Ciner Grubu'na uzanmış ve Ciner Grubu patronu Turgay Ciner hakkında yurtdışında olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, gruba ait şirketlere kayyum atanmış ve 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO’su Gökhan Şen tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Siyaset
AKP’li isimden 'iç hesaplaşma' çıkışı: Sanki birileri kaçmasına göz yumdu
AKP’li isimden 'iç hesaplaşma' çıkışı: Sanki birileri kaçmasına göz yumdu
İşçisi emeklisi yoksullukla boğuşurken Kırgızistan'ın milyonlarca dolarlık borcu silindi
İşçisi emeklisi yoksullukla boğuşurken Kırgızistan'ın milyonlarca dolarlık borcu silindi