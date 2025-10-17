AKP'nin kurucusu iş insanı hakkında yakalama kararı çıkarılmış

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Can Holding' soruşturması kapsamında AKP'nin kurucularından iş adamı Cüneyd Zapsu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun duyurduğu habere göre, Zapsu yurt dışında bulunduğu sırada çıkan yakalama kararı yapılan temasların ardından 'tanık' olarak ifadeye çağırılmaya çevrildi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde sürpriz gelişme! Ruslara yeni ortak geliyor iddiası

AKP’li isimden 'iç hesaplaşma' çıkışı: Sanki birileri kaçmasına göz yumdu

Terkoğlu'nun bildirdiğine göre, Zapsu iddialar hakkında sorulara yanıt vermedi.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturması yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma genişletilerek Ciner Grubu'na uzanmış ve Ciner Grubu patronu Turgay Ciner hakkında yurtdışında olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, gruba ait şirketlere kayyum atanmış ve 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO’su Gökhan Şen tutuklanmıştı.