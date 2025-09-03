Akkuyu Nükleer Santrali'nde sürpriz gelişme! Ruslara yeni ortak geliyor iddiası

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapım ve işletim şirketi Akkuyu A.Ş, haziranda yaptığı olağan genel kurulun ardından bu kez 15 Eylül’de olağanüstü genel kurul için toplanacak.

Karar, 26 Ağustos 2025 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. Gündemde yönetim kurulu üyeliğine atama bulunuyor.

T24'ten Çiğdem Toker'in yazısında aktardığına göre; peşe peşe aynı gündemin yinelenmesi, özellikle hisse satışı için yatırımcı arandığı haberleriyle birleşince yeni ortak ihtimalini güçlendirdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, daha önce Bloomberg’e yaptığı açıklamada Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmeler yürütüldüğünü söylemişti.

Toker'in aktardığına göre olası hisse devri, Ankara ile Moskova yönetimleri arasında sağlanacak bir uzlaşmayla şekillenecek:

Özellikle hisse satışı için yatırımcı aradığı haberlerinin çıktığı bir döneme rastlaması nedeniyle önem taşıyor. Bu gelişme yeni ortak ya da ortakların bulunduğu ihtimalini akla getiriyor.Akkuyu’yu finansla darboğazdan çıkarma beklenen yeni ortak/ortakların Ankara-Moskova yönetimleri arasındaki bir uzlaşmayla belirleneceğine kesin gözüyle bakılıyor"

Santral sahasında çalışan işçileri de sık sık eylemleri ile gündemde geliyor. Emekçiler, aylardır ücretlerini alamadıklarını ve reva görülen insanlık dışı muameleleri dile getiriyor.

Taşeron şirket TSM Enerji’nin 58 milyon dolarlık SGK borcu da Rusya merkezli Sota News tarafından gündeme getirilmiş, belgesi yayımlanmıştı. SGK’nın alacak için haciz işlemi başlatmasına rağmen daha sonra borcun kaldırıldığı iddia edildi.

Akkuyu NGS, kuruluşundan bu yana şeffaf olmayan işlemlerle gündeme geldi. İlk yıllarda Cengiz, Kolin ve Kalyon gruplarıyla ortaklık girişimi yapılmış ancak sonuçlanmamıştı.

Toker, şunları ifade etti: