AKP'nin kalesi Konya'da 5 liralık simit kuyruğu! Erdoğan'ın o sözü akıllara geldi

Yayınlanma:
AKP'nin seçimlerde rekor oy aldığı Konya’da simit 15 TL’ye çıkınca, 5 TL’ye satılan BÜFEM simidi için kuyruk oluştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Lideri Özel'i eleştirmek için, "yok öyle 25 kuruşa simit" demişti.

Konya’da simit fiyatlarının 15 liraya yükselmesinin ardından yurttaşlar, AKP'li Konya Büyükşehir'e ait BÜFEM noktalarında satılan 5 liralık simide yöneldi. Simit ve çayın birlikte 10 liraya sunulduğu noktalarda en çok öğrenciler ve emeklilerin beklediği gözlendi.

Simitini alan vatandaşlar, parklardaki banklarda ya da çimenlik alanlarda öğünlerini geçiriyor. Uzun kuyruklar oluşurken, ekonomik sıkıntılar kentte giderek daha görünür hâle geliyor.

Anka Haber'in aktardığına göre; Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Evet, belediyemiz Kültürpark’taki büfelerde simidi 5 liraya satmaya başladı. Bu gerçekten sevindirici bir olay. Ancak ülkemizin geldiği durumu da gösteren bir tablo. Emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz ve öğrenciler ciddi maddi sıkıntılarla karşı karşıya. Bu nedenle bu kuyruklar oluşuyor."

Demirel, belediyelerin kâr amacı gütmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Eğer simit 5 liraya satılabiliyor ve kar sağlanıyorsa, Konya’daki simit fiyatları neden 15 lira olarak belirleniyor? Madem kar ediliyorsa fiyatlar düşürülmeli. Milletimizin zor günlerden geçtiği bu dönemde devlet ve belediyelerin halka sahip çıkması, geçim sıkıntısını gidermek için çalışmalar yapması gerekiyor. İnsanların temel ihtiyaçlarını maliyetine, hatta zararına satmak şart. Belediyeler ve devlet kurumları kar amacı gütmez, halkın zor durumunu gidermeleri gerekir."

Son Dakika | Özgür Özel'den mutlak butlan davasının reddedilmesine ilk yorumSon Dakika | Özgür Özel'den mutlak butlan davasının reddedilmesine ilk yorum

ERDOĞAN SİMİT 25 KURUŞ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Körfez ziyareti dönüşünde uçaktakilerin sorularını yanıtlamıştı. CHP'nin partilerine yönelik itirazlarına yanıt veren Erdoğan, "Yok öyle 25 kuruşa simit" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Türkiye'de simidin 20 liraya dayandığını belirterek şunları ifade etmişti:

"Sayın Erdoğan uçaktayken uçarken iyice uçuyor. 25 kuruşa simit vardı. Kendinde iktidara geldiği gün simit Ankara'da 20 kuruş, İstanbul'da 25 kuruştu. 25 kuruşa simit vardı. Şimdi simit 20 lira. Bunu yapan Erdoğan'ın kendisi. Yani ben çok uzun düşünsem, taşınsam Erdoğan için en fena hatırlatma ne olur desem herhalde 25 kuruşa simit kalmadı. Yok öyle 25 kuruşa. Vatandaşa sen bunu diyorsun zaten. Yok öyle 25 kuruşa simit. O benden önceki hükümet zamanındaydı. Şimdi simit 20 lira oldu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

