AKP'nin içindeki o hizibin başındaki isim ortaya çıktı

AKP kulislerinde, partinin “kuruluş kodlarına dönmesi” ve “yazılımının güncellenmesi” gerektiği yönünde tartışmalar dikkat çekiyor.

Nefes'ten Tarık Işık ve Mahmut Aydın'ın haberine göre; AKP'de 'Reforcumlar' isimli bir grup oluştuğu iddia edildi ve bu iddiaya göre de başındaki ism Efkan Ala.

Bu grup, özellikle gençler ve kadınlara hitap edecek, özgürlük temelli reformların hızla hayata geçirilmesini savunuyor. Parti içinde geçmişte Avrupa Birliği sürecinde yapılan reformlara ve kuruluş ilkelerine dönülmesi gerektiğini dile getiriyorlar.

REFORMCULAR YARGIYA GÜVENE DİKKAT ÇEKMİŞ

Reformcular, güvenlikçi politikalardan uzaklaşılmasını ve özellikle yargı alanında kapsamlı adımlar atılmasını istiyor. Grup, yargıya olan toplumsal güvenin yüzde 2’ye kadar gerilediğini belirtiyor. Siyasi içerikli davalar ile sanat ve kültür alanındaki soruşturmaların, gençleri ve kadınları partiden uzaklaştırdığı tespiti öne çıkıyor.

AKP, Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi içindeki “yenilikçi” kanadın ayrılmasıyla kurulmuştu.