AKP'nin içindeki o hizibin başındaki isim ortaya çıktı

AKP'nin içindeki o hizibin başındaki isim ortaya çıktı
Yayınlanma:
AKP'de güncel politikaları eleştiren ve partinin ilk yıllarına dönmesini isteyen Reformcular isimli bir grubun olduğu iddia edilmişti. O grubun liderliğini üstlendiği söylenen isim de ortaya çıktı.

AKP kulislerinde, partinin “kuruluş kodlarına dönmesi” ve “yazılımının güncellenmesi” gerektiği yönünde tartışmalar dikkat çekiyor.

Nefes'ten Tarık Işık ve Mahmut Aydın'ın haberine göre; AKP'de 'Reforcumlar' isimli bir grup oluştuğu iddia edildi ve bu iddiaya göre de başındaki ism Efkan Ala.

AKP'deki hizip ortaya çıktı: İşte kendilerine verdikleri isim!AKP'deki hizip ortaya çıktı: İşte kendilerine verdikleri isim!

Bu grup, özellikle gençler ve kadınlara hitap edecek, özgürlük temelli reformların hızla hayata geçirilmesini savunuyor. Parti içinde geçmişte Avrupa Birliği sürecinde yapılan reformlara ve kuruluş ilkelerine dönülmesi gerektiğini dile getiriyorlar.

REFORMCULAR YARGIYA GÜVENE DİKKAT ÇEKMİŞ

Reformcular, güvenlikçi politikalardan uzaklaşılmasını ve özellikle yargı alanında kapsamlı adımlar atılmasını istiyor. Grup, yargıya olan toplumsal güvenin yüzde 2’ye kadar gerilediğini belirtiyor. Siyasi içerikli davalar ile sanat ve kültür alanındaki soruşturmaların, gençleri ve kadınları partiden uzaklaştırdığı tespiti öne çıkıyor.

AKP, Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi içindeki “yenilikçi” kanadın ayrılmasıyla kurulmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Siyaset
Muğla'da skandal afiş! Valilik 'Cumhuriyet' yazamadı!
Muğla'da skandal afiş! Valilik 'Cumhuriyet' yazamadı!
AKP'li belediyenin çöp konteyneri ihalesi bile tanıdığa gitti: Milyonlar yine aynı adrese
AKP'li belediyenin çöp konteyneri ihalesi bile tanıdığa gitti: Milyonlar yine aynı adrese