AKP'li vekil Esenyurt'ta kayyum yönetimini sert sözlerle eleştirdi

Yayınlanma:
AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Esenyurt’ta düzenlenen parti programında kayyum yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Ekim 2024’te İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyum olarak atanmasıyla yönetilen Esenyurt Belediyesi’nde tartışmalar sürüyor. Kayyum yönetimine yönelik eleştiriler, bu kez AKP içinden geldi.

AKP’nin geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt’ta düzenlediği kahvaltı programında konuşan AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, kayyum yönetiminin uygulamalarına tepki gösterdi.

“ECRİMİSİL ARTIŞI YÜZDE 200’E ÇIKARILAMAZ”

Belediyenin ecrimisil artışlarına değinen İzsiz, “Bir ecrimisil, geçmiş dönemlerde 5 yılda bir minik artışlarla yapılırdı. Eğer bugün yüzde 100, yüzde 200 artırılıyorsa, ben bu memleketin milletvekili olarak bunu kabul etmiyorum” dedi.

"5 BELEDİYE BAŞKANI GEÇTİ..."

Evren Sanayi Sitesi’ndeki esnafın mağdur edildiğini belirten İzsiz, “1990’lı yıllarda aktif hale gelen sanayi sitesinde bugüne kadar 5 belediye başkanı geçmiş. 40-50 metrekarelik dükkânı olan esnafın, önüne saçtan yaptığı küçük alanla ekmeğini kazandığı yerler için şimdi tebligat gönderemezsiniz. Bu insanlar orada çocuklarına ekmek götürmeye çalışıyor” diye konuştu.

“TEPEDEN BUYRUĞU KABUL ETMEM”

İzsiz, “Esenyurt insanı ona dokunanı, ona hizmetkâr olanı benimser. Tepeden bir buyruğu asla kabul etmeyeceğimi bilin. Bizim Esenyurt’a hizmetkar olmamız lazım” dedi.

Esenyurt kayyumunun 'tasarruf' şovu belgeyle çürütüldüEsenyurt kayyumunun 'tasarruf' şovu belgeyle çürütüldü

İBB'den flaş Esenyurt hamlesi! Kayyuma karşı harekete geçtilerİBB'den flaş Esenyurt hamlesi! Kayyuma karşı harekete geçtiler

“ZABITA MÜDÜRÜ KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR”

Kayyum döneminde görevlendirilen bürokratlara da tepki gösteren İzsiz, “Arnavutköy’den gelen bir zabıta müdürü Esenyurt’ta kimseyle görüşmüyor, diyalog kurmuyor. Bu beyefendi benim davama gölge düşürüyor, ben bunu kabul etmiyorum” açıklamasında bulundu.

“BİR KEZ DAHA KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

30 yıllık bir Esenyurtlu olduğunu söyleyen İzsiz, “7 yaşından 70 yaşına kadar herkes beni tanır. İnsanlarımız bana çat kapı gelir, dertlerini anlatır. Bazı uygulamaların sahadaki çalışmalarımıza gölge düşürmesine izin vermem. Esenyurt değerli bir ilçe, ne Esenyurt’u ne de İstanbul’u bir kez daha kaybetme lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Siyaset
İnan Güney demir parmaklıklar ardından meydan okudu! "Eğilmedik bükülmedik hizaya gelmedik!"
İnan Güney demir parmaklıklar ardından meydan okudu! "Eğilmedik bükülmedik hizaya gelmedik!"
Ali Erbaş'ın Ümit Özdağ'a açtığı davada karar çıktı! Hutbede Atatürk'e yer verilmemesini eleştirmişti
Ali Erbaş'ın Ümit Özdağ'a açtığı davada karar çıktı! Hutbede Atatürk'e yer verilmemesini eleştirmişti