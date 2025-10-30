AKP'li vekil Esenyurt'ta kayyum yönetimini sert sözlerle eleştirdi

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Ekim 2024’te İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyum olarak atanmasıyla yönetilen Esenyurt Belediyesi’nde tartışmalar sürüyor. Kayyum yönetimine yönelik eleştiriler, bu kez AKP içinden geldi.

AKP’nin geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt’ta düzenlediği kahvaltı programında konuşan AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, kayyum yönetiminin uygulamalarına tepki gösterdi.

“ECRİMİSİL ARTIŞI YÜZDE 200’E ÇIKARILAMAZ”

Belediyenin ecrimisil artışlarına değinen İzsiz, “Bir ecrimisil, geçmiş dönemlerde 5 yılda bir minik artışlarla yapılırdı. Eğer bugün yüzde 100, yüzde 200 artırılıyorsa, ben bu memleketin milletvekili olarak bunu kabul etmiyorum” dedi.

"5 BELEDİYE BAŞKANI GEÇTİ..."

Evren Sanayi Sitesi’ndeki esnafın mağdur edildiğini belirten İzsiz, “1990’lı yıllarda aktif hale gelen sanayi sitesinde bugüne kadar 5 belediye başkanı geçmiş. 40-50 metrekarelik dükkânı olan esnafın, önüne saçtan yaptığı küçük alanla ekmeğini kazandığı yerler için şimdi tebligat gönderemezsiniz. Bu insanlar orada çocuklarına ekmek götürmeye çalışıyor” diye konuştu.

“TEPEDEN BUYRUĞU KABUL ETMEM”

İzsiz, “Esenyurt insanı ona dokunanı, ona hizmetkâr olanı benimser. Tepeden bir buyruğu asla kabul etmeyeceğimi bilin. Bizim Esenyurt’a hizmetkar olmamız lazım” dedi.

“ZABITA MÜDÜRÜ KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR”

Kayyum döneminde görevlendirilen bürokratlara da tepki gösteren İzsiz, “Arnavutköy’den gelen bir zabıta müdürü Esenyurt’ta kimseyle görüşmüyor, diyalog kurmuyor. Bu beyefendi benim davama gölge düşürüyor, ben bunu kabul etmiyorum” açıklamasında bulundu.

“BİR KEZ DAHA KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

30 yıllık bir Esenyurtlu olduğunu söyleyen İzsiz, “7 yaşından 70 yaşına kadar herkes beni tanır. İnsanlarımız bana çat kapı gelir, dertlerini anlatır. Bazı uygulamaların sahadaki çalışmalarımıza gölge düşürmesine izin vermem. Esenyurt değerli bir ilçe, ne Esenyurt’u ne de İstanbul’u bir kez daha kaybetme lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.