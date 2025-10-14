Esenyurt kayyumunun 'tasarruf' şovu belgeyle çürütüldü

Esenyurt kayyumunun 'tasarruf' şovu belgeyle çürütüldü
Yayınlanma:
Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesinin 'tasarruf' diyerek iade edildiğini duyurduğu 10 aracın 6'sının tutuklu başkan Ahmet Özer döneminde iade edildiği ortaya çıktı. Geri kalan 4 aracın ise sözleşmenin bitimine bir buçuk ay kala geri verildiği öğrenildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy 31 Ekim 2024'te İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atandı.

Aksoy'un kayyumluğu döneminde birçok tartışmalı konu gündeme geldi. Esenyurt kayyumunun araç ihaleleri de tartışılan konular arasında yer aldı. Esenyurt Belediyesi araç ihalelerine yönelik gündeme gelen haberlere ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Bu kapsamda 'tasarruf' yapıldığı öne sürülerek, "Bir önceki dönem belediye yönetimi tarafından çeşitli birimlerde kullanılmak üzere 249 araç kiralanmıştır. Mevcut yönetimimiz, tasarruf politikaları doğrultusunda bu sayıyı 220 araca düşürerek maliyeti ciddi oranda azaltmıştır" açıklaması yapıldı. Bu açıklamanın ardından belediye yine araç ihalesine çıktı.

Esenyurt Belediyesinde dikkat çeken ihale: Kayyum 456 milyonluk araç kiraladıEsenyurt Belediyesinde dikkat çeken ihale: Kayyum 456 milyonluk araç kiraladı

Kayyum yönetimindeki belediye ayrıca Esenyurt Personel Anonim Şirketi (ESPAŞ) üzerinden 10 adet aracın da iade edildiğini öne sürdü. Açıklamada, "Ayrıca önceki dönemde Belediye Başkanı için kiralanan 10 adet araç, tarafımızca iade edilmiştir. Bu adımlar, belediyemizin mali kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik kararlı duruşumuzun göstergesidir" açıklaması yapıldı.

belediye-arac-aciklamasi.png

ARAÇLAR AHMET ÖZER DÖNEMİNDE İADE EDİLMİŞ

Halktv.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre ESPAŞ tarafından kiralanan ve kayyumun 'iade ettik' dediği 10 aracın 6'sınin Ahmet Özer döneminde iade edildiği öğrenildi. Diğer dört aracın da sözleşmenin bitmesine bir buçuk ay kala 5 Ocak 2025'te iade edildiği öğrenildi.

esenyurt-ihale2.jpg

esenyurt-ihale.jpg

Söz konusu belgede şu ifadelere yer verildi: "01.08.2022 tarihinde 2022/647442 IKN numaralı "Muhtelif Araç kiralama Hizmeti Alımı İşi" ihalesinde iş ve işlemlerimizin daha hızlı yapılabilmesi için ihtiyacımız gereği 10 araç kiralanmıştır. İşin yüzde 80'lik oranın gözetilerek ve Tasarruf tedbirleri kapsamında 17.05.2024 tarihinde 7 (Yedi) araca, 30.05.2024 tarihinde 6(Altı) araca, 07.08.2024 tarihinde 5 (Beş) araca düşürülmüştür. 07.11.2024 4 (Dört) araca düşürülmüştür. Araçların kullanımı tekrardan gözden geçirilerek ve işin yüzde 80'lik kısmının tamamlanması neticesinde kalan 4 (dört) aracın tamamının iade edilmesi uygun görülmüştür."

