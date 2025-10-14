Esenyurt kayyumunun 'tasarruf' şovu belgeyle çürütüldü

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy 31 Ekim 2024'te İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atandı.

Aksoy'un kayyumluğu döneminde birçok tartışmalı konu gündeme geldi. Esenyurt kayyumunun araç ihaleleri de tartışılan konular arasında yer aldı. Esenyurt Belediyesi araç ihalelerine yönelik gündeme gelen haberlere ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Bu kapsamda 'tasarruf' yapıldığı öne sürülerek, "Bir önceki dönem belediye yönetimi tarafından çeşitli birimlerde kullanılmak üzere 249 araç kiralanmıştır. Mevcut yönetimimiz, tasarruf politikaları doğrultusunda bu sayıyı 220 araca düşürerek maliyeti ciddi oranda azaltmıştır" açıklaması yapıldı. Bu açıklamanın ardından belediye yine araç ihalesine çıktı.

Esenyurt Belediyesinde dikkat çeken ihale: Kayyum 456 milyonluk araç kiraladı

Kayyum yönetimindeki belediye ayrıca Esenyurt Personel Anonim Şirketi (ESPAŞ) üzerinden 10 adet aracın da iade edildiğini öne sürdü. Açıklamada, "Ayrıca önceki dönemde Belediye Başkanı için kiralanan 10 adet araç, tarafımızca iade edilmiştir. Bu adımlar, belediyemizin mali kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik kararlı duruşumuzun göstergesidir" açıklaması yapıldı.

ARAÇLAR AHMET ÖZER DÖNEMİNDE İADE EDİLMİŞ

Halktv.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre ESPAŞ tarafından kiralanan ve kayyumun 'iade ettik' dediği 10 aracın 6'sınin Ahmet Özer döneminde iade edildiği öğrenildi. Diğer dört aracın da sözleşmenin bitmesine bir buçuk ay kala 5 Ocak 2025'te iade edildiği öğrenildi.