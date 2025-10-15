AKP'li Trabzon Büyükşehir otobüse asılan AKP bayraklarına soruşturma başlattı
Trabzon'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu bir dizi etkinliğe katıldı.
Erdoğan, konuşmalarını dinlemek isteyen vatandaşlar için de AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüslerini tahsis etti.
Belediye otobüslerinin AKP ve MHP bayrakları ile süslenmesi eleştiri konusu oldu.
CHP'li Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu ve Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan duruma tepki gösterdi.
"Kamu kaynaklarını siyasi işlerinize kullanıyorsunuz" eleştirilerinin ardından resmi araçla parti reklamı yapıldığını belirten Cüneyt Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i istifaya çağırdı.
AKP VE MHP BAYRAKLARINA SORUŞTURMA
Eleştirilerin ardından Trabzon Büyükşehir açıklama yaptı. Tahsis edilen otobüslerin, seferlerde aksaklık yaratmadığını belirten belediye, olay ilgili soruşturma başlatıldığını şöyle duyurdu:
"Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. (TULAŞ) olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki açılış programı öncesinde belediye otobüslerimize asılan bayraklarla ilgili kamuoyunda yer alan iddialar üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.
Söz konusu süreçte toplu ulaşım hizmetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır. TULAŞ olarak, pazar günü de planlı şekilde yürütülen tüm seferlerimizi eksiksiz biçimde gerçekleştirdik. Mevcut ulaşım düzenimizde hiçbir aksama meydana gelmemiştir. Ayrıca, aynı gün düzenlenen Bilim Festivali’ne vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ek seferler düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış programı için ise, pazar günleri hizmette bulunmayan (yatışta olan) araçlarımızdan uygun olanlarla destek sağlanmıştır.
Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında yer alan, belediye otobüslerine asılan pankartlarla ilgili olarak gerekli inceleme ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklamayı saygılarımızla sunarız.Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. (TULAŞ)"