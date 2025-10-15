AKP'li Trabzon Büyükşehir otobüse asılan AKP bayraklarına soruşturma başlattı

Trabzon'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu bir dizi etkinliğe katıldı.

Erdoğan, konuşmalarını dinlemek isteyen vatandaşlar için de AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüslerini tahsis etti.

Belediye otobüslerinin AKP ve MHP bayrakları ile süslenmesi eleştiri konusu oldu.

CHP'li Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu ve Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan duruma tepki gösterdi.

"Kamu kaynaklarını siyasi işlerinize kullanıyorsunuz" eleştirilerinin ardından resmi araçla parti reklamı yapıldığını belirten Cüneyt Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i istifaya çağırdı.

Fotoğraf: trabzonx

AKP VE MHP BAYRAKLARINA SORUŞTURMA

Eleştirilerin ardından Trabzon Büyükşehir açıklama yaptı. Tahsis edilen otobüslerin, seferlerde aksaklık yaratmadığını belirten belediye, olay ilgili soruşturma başlatıldığını şöyle duyurdu: