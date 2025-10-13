AKP'li Özlem Zengin'den çok tartışılacak Anayasa çıkışı: Dokunulmasın sözü doğru değil

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV'de katıldığı programda Anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zengin'in sözleri Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışmaya açıldığı şeklinde yorumlandı.

Yeni Anayasa kapsamında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Zengin 'Sivil Anayasa' yapmanın kolay olmadığını belirterek, "Bakın bir sürü yoldan geldik. Yani 367 krizinden başlayın. Onların hepsi aslında adım adım adım adım Türkiye'nin sivilleşmesi için anayasayla birlikte dönüşen Türkiye'den bahsediyoruz. Yani 367 krizinde yaptığımız Anayasa değişikliği ile başlayan bir sivilleşme süreci içerisindeyiz.

Bugün Türkiye aslında baktığımız zaman sivil bir ortam içerisinde yönetiliyor. Asli karar vericiler askerler değil. Asli karar vericiler şu anda Türkiye'de siviller. Yani bizler karar veriyoruz. Hep beraber sadece iktidarı içine koymuyorum. Yani şu anda Türkiye belki de de dönüp baktığımız zaman bir karar verirken, bir şey yaparken bir yere dönüp bakmıyor. Birinin ışıkları açık mı, kapalı mı diye bakmıyor. Yani sadece ve sadece bu ülkenin yöneticileri, bu ülkenin milletvekilleri hep beraber buna karar veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"'HİÇBİR ŞEYE DOKUNULAMAZSIN' SÖZÜNÜN DOĞRU OLMAMASI LAZIM"

Yapılan çalışmaların ayrıntılarına ilişkin de konuşan Zengin, "Biz burada şunu yapmaya çalıştık. Önce geriye dönük olarak bir tarama yaptık. Mevcut anayasalar, hangi ülkede hangi sistemler var? Hangi kavramların tekrar üstünden geçmemiz lazım. Bir Anayasada ne ne olmalı? Neler var? Bunlara baktık. Şu anda ders çalışıyoruz biz. Bizler kendimiz konu aldık. Aldığımız konular üzerinde çalışıp sunumlar yaptık. Ben de bir sunum yaptım. Zaman zaman akademisyenlerden görüş aldık ama bunları yaparken biz bunu biraz kamuoyunun gerisinde yapıyoruz.

Şu anda çalışıyoruz. Ben burada tabii şahsi fikrimi burada söyleyebilirim. Şimdi biz burada şunu yapmamız lazım. Kurulmuş olan yapıları her şeyi muhafaza edebiliriz. Ama 'hiçbir şeye dokunulamazsın' sözünün doğru olmaması lazım. Yani aynı cümlelerle aynı cümlelerle virgülünü değiştiririz, yerini değiştiririz ama nihayetinde aynı cümleleri, aynı anlamı da tekrar oluşturabiliriz" diye konuştu.

"HEPSİNİ TARTIŞABİLİRİZ"

Zengin'in konuşmasında, "Burada önemli olan bizim için yapmamız gereken şey bunu başarabilmek çok önemli. Bunu yani Türkiye'de Türkiye'de şu ana kadar işte 60'taki darbe, 61 Anayasası, 80 darbesi, 82 Anayasası. Bunlar evet çok değişti. 70'ten fazla değişikliğe uğradı. Sistem de bu anlamda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş oldu. Ama tüm bunlara rağmen kurucusunun yazan ekibin tamamen sivillerden ihtihası olduğu, gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin imzasının altında olduğu bir anayasa yapmak hepimizin ideali. Ve bunların hepsini tartışabiliriz. Yani bu bu tartışmaya da açık olmamız lazım" ifadeleri yer aldı.